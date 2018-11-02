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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarısı yaptı.

02 Kasım 2018 Cuma 09:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden buzlanma ve don uyarısı

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan orta, zaman zaman da daha kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Erzurum'da 4, Iğdır'da 3, Kars'ta 2, Ağrı'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Erzincan'da 17, Iğdır'da 16, Ağrı'da 13, Kars ile Erzurum'da 12 ve Ardahan'da 10 derece olacağı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer oluşması beklenen buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:56
  1. Iğdır
  2. Ağrı
  3. Ardahan
  4. Erzincan
  5. Erzurum
  6. ığdır
  7. Kars
  8. Meteoroloji
  9. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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