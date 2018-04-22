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Önümüzdeki 5 gün havalar mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı. Önümüzdeki 5 gün ülke genelinde havaların mevsim normallerinde seyretmesi, 23 Nisan Pazartesi gününden başlayarak sıcaklıkların 2 ila 8 derece artması bekleniyor.

22 Nisan 2018 Pazar 10:24
Önümüzdeki 5 gün havalar mevsim normallerinde seyredecek

Ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ileMardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari,Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yarın gündüz saatlerinde Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:24
  1. Batman
  2. Van
  3. Siirt
  4. Mardin
  5. Hakkari
  6. Bitlis
  7. Meteoroloji
  8. hava durumu

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