0553 313 94 23

Meteoroloji duyurdu! Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:50
Meteoroloji duyurdu! Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Bağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:50
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Artvin
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma tamam! Manuel Fernandes Türkiye’ye dönüyor
    1. Anlaşma tamam! Manuel Fernandes..
    2. Anadolu'da ilk sentetik boyayı..
    3. Giresun'da 3 ayrı trafik kazası: 4..
    4. “Çobankale kazıları tarihimize ışık..
    5. Başkan Say, yeni hizmet binası..
    6. İşgücü girdi endeksleri açıklandı
    7. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Okul..
    8. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları..
    9. Küçük kardeşlerin bisiklet hayali emek..
    10. Bacak inceltici önemli egzersizler
    11. İskele YİBO mezunları yarım asır sonra..
    12. Ekonomik güven endeksi arttı
    13. Ankara’da otomobil tarlaya uçtu: 2..
    14. 10 yılda 7,32 milyar dolarlık inşaat..
    15. Akıllı telefon beklerken, paketten su..
    16. Antalya’da 5 kaçak avcı yakalandı
    17. Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada
    18. Periler kupayla başlıyor
    19. Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2..
    20. Bylock kullanıcısı tutuklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog