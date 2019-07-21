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Meteoroloji duyurdu! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas, Tokat, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:25
Meteoroloji duyurdu! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35 
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer çok bulutlu 34 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 31 
Antalya: Az bulutlu ve açık 39 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 32 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 

 

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:25
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. meteoroloji
  12. hava durumu
  13. sağanak

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