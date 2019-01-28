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Meteoroloji'den kritik duyuru! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Edirne, Çanakkale, Mersin, Osmaniye, Hatay, Ağrı, Iğdır ve Adana'da yağış bekleniyor. Marmara'da ise sıcaklıkların 2 ila 6 derece artacağı belirtildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 08:59
Meteoroloji'den kritik duyuru! Sıcaklıklar artacak

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 08:59
  1. Osmaniye
  2. Iğdır
  3. Şırnak
  4. Van
  5. Trabzon
  6. Samsun
  7. Muş
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Mersin
  11. Hatay
  12. Hakkari
  13. Erzurum
  14. Edirne
  15. Diyarbakır
  16. Çanakkale
  17. Bursa
  18. Bitlis
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Ağrı
  22. Adana
  23. Meteoroloji
  24. sıcaklık
  25. artacak

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