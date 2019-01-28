Meteoroloji'den kritik duyuru! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Edirne, Çanakkale, Mersin, Osmaniye, Hatay, Ağrı, Iğdır ve Adana'da yağış bekleniyor. Marmara'da ise sıcaklıkların 2 ila 6 derece artacağı belirtildi.
28 Ocak 2019 Pazartesi 08:59
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