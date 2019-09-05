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Meteoroloji birçok il için yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağmur beklenirken sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 07:56
Meteoroloji birçok il için yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Balıkesir, Düzce ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu güneybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 07:56
  1. Düzce
  2. Ardahan
  3. Uşak
  4. Sakarya
  5. Kocaeli
  6. Kırklareli
  7. Kars
  8. İstanbul
  9. Denizli
  10. Çanakkale
  11. Balıkesir
  12. Ankara
  13. Afyon
  14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  15. Doğu Karadeniz
  16. hava durumu
  17. hava durumu nasıl olacak

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