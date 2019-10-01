Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin havasını açıkladı: Tüm yurtta... Meteoroloji, Türkiye'nin genelinde yağış beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Türkiye genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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