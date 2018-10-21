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Meteoroloji 5 ili uyardı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği uyarısı yapıldı.

21 Ekim 2018 Pazar 09:11
Meteoroloji 5 ili uyardı!

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar ve yetkililer uyarıldı

Sıcaklıkların 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde yağışların yer yer etkili olması tahmin edildiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 09:11
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. Bingöl
  5. Adıyaman
  6. sağanak uyarısı
  7. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğüv
  8. sağanak yağış

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