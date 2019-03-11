Meteoroloji 5 il için uyardı! Şiddetli şekilde geliyor
Meteoroloji; Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta yaşayan vatandaşları kuvvetli rüzgar konusunda uyardı.11 Mart 2019 Pazartesi 22:47
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın zaman zaman hızı saatte 50-80 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.
Vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı
Yarın Sivas ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde, çarşamba günü ise bölge genelinde hafif yağmur bekleniyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise yağışlarla beraber cumartesi günü hissedilir derecede (6-8 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
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