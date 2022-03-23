Meteoroloji 22 il için sarı ve turuncu alarm verdi! İstanbul ve İzmir de bu iller arasında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Eskişehir çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

22 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Söz konusu illerde; kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

İşte turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılan iller:

Turuncu kodlu uyarı: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Iğdır

Sarı kodlu uyarı: Erzurum, Tunceli, Bingöl, Siirt, Şırnak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa