0553 313 94 23

Meteolojiden uyarı: Yağışlı hava geri geliyor

Son günlerde yurt genelinde etkili olan sıcak havanın ardından yağışlı havanın tekrar geri geleceği belirtiliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Hafta sonu yurdun geneli güneşli geçerken hafta başında İstanbul dahil yurdun kuzeybatı bölgelerinde yağış görülecek.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:13
Meteolojiden uyarı: Yağışlı hava geri geliyor

Güneşli ve sıcak hava yurdun önemli bölümünde kendini hissettirirken yurdun güney bölgelerinde bunaltıcı sıcaklar vatandaşlara yer yer zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre pazartesi ve salı günü yağışlı hava dalgasının yurdun kuzeybatısından girmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:





Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:13
  1. Ardahan
  2. Bayburt
  3. Ordu
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Artvin
  7. hava durumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanın silah arkadaşları kabri başında Kur'an okuyacak
    1. Kahramanın silah arkadaşları kabri..
    2. MOSSAD Suriye'ye bu saat için..
    3. 'Cezalandırılıyorum çünkü 70 yıllık..
    4. AK Parti'den ODTÜ'deki pankartla..
    5. Ibrahimovic'ten Beckham'a ilginç teklif!
    6. Bakan açıkladı! Yeni bir TV kanalı..
    7. İHH, Suriyelilerin yaralarını sarmaya..
    8. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    9. Meteoroloji TV ne zaman yayına başlıyor?
    10. Flaş! Memurlara 3 ayrı zam!
    11. Diyet yaparken halsizlik nasıl geçer?
    12. İBB'den büyük yaz etkinliği! 124 bini..
    13. Erdoğan'la sınıra gitmişti... Hem..
    14. O ilçelerde yasak kalktı!
    15. İsmail Kahraman görevi devretti
    16. Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde..
    17. Bahçede oturan anneanne ile torunu..
    18. Serdar Özkan, Süper Lig ekibine imzayı..
    19. AK Parti Grupbaşkanvekili ve Meclis..
    20. Taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'nin..
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!