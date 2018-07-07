Meteolojiden uyarı: Yağışlı hava geri geliyor

Güneşli ve sıcak hava yurdun önemli bölümünde kendini hissettirirken yurdun güney bölgelerinde bunaltıcı sıcaklar vatandaşlara yer yer zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre pazartesi ve salı günü yağışlı hava dalgasının yurdun kuzeybatısından girmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:











