Metehan Parıltı kimdir kaç yaşında? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu
Metehan Parıltı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu. TRT 1’in yeni dizisi olan Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah dönemini konu alan Uyanış Büyük Selçuklu reyting rekorları kırmaya devam ederken, diziye katılan yeni oyuncular da merak ediliyor. Metehan Parıltı Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu oldu. Peki Metehan Parıltı kimdir? Metehan Parıltı kaç yaşında? Metehan Parıltı hangi dizilerde oynadı?
Metehan Parıltı Uyanış Büyük Selçuklu dizisine girmesiyle birlikte Metehan Parıltı’nın hayatı araştırılıyor. İşte Metehan Parıltı'nın hayatına ilişkin detaylar.
Metehan Parıltı kimdir?
Metehan Parıltı, 27 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlköğretim 4. Sınıf öğrencisi olan Metehan Parıltı, ekranların karşısına Kuzgun dizisi ile çıktı. Metehan Parıltı, Kuzgun dizisinde Kuzgun’un çocukluğunu canlandırdı.
Metehan Parıltı, şimdi de en çok izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bir şehzadeyi canlandıracak.