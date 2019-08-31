Metehan Güçlü Rennes'de

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes, Metehan Güçlü'yü renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Paris Saint-Germain forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain ile şubat ayında profesyonel sözleşme imzalayan Metehan Güçlü, geçen sezon Nantes maçında ilk kez lig maçında forma giymiş ve bir de gol atmıştı.

Kulübün yayın organına konuşan Metehan Güçlü, Rennes'e geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarım ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok iyi bir kadroya sahibiz ve bu da benim gelişimime katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.



