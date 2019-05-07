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METEF, Başkan Yüksel’in katılımıyla açıldı

Kartal’da mesleki eğitime dikkat çekmek ve meslek liselerinin tanıtımını yapmak amacıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı’nın (METEF) açılışı, Kartal Meydanı’nda Başkan Gökhan Yüksel’in katılımıyla gerçekleşti.

07 Mayıs 2019 Salı 17:32
METEF, Başkan Yüksel’in katılımıyla açıldı

Kartal’da mesleki eğitime dikkat çekmek ve meslek liselerinin tanıtımını yapmak amacıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı’nın (METEF) açılışı, Kartal Meydanı’nda Başkan Gökhan Yüksel’in katılımıyla gerçekleşti.


Kartal Belediyesi, Kartal Kaymakamlığı ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılışı gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergileniyor.



“Hedeflerinizi ve umutlarınızı büyütün”


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel açılışta yaptığı konuşmada, kendisinden örnek vererek Kartallı gençlerden hedeflerini büyütmelerini istedi. Yüksel, "Sevgili öğrenciler, ben de sizler gibi Kartal’da ilkokul eğitimimi alıp, akabinde lise ve üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra, yaklaşık 500 bin nüfuslu bir ilçenin Belediye Başkanı olarak bugün burada sizlere hitap ediyorum. Hem ortaokul, hem de lise çağlarında geçirdiğiniz bu vaktin keyfini bilin ve hedeflerinizi, umutlarınızı büyütün" ifadelerini kullandı.


Konuşmasının devamında mesleki eğitimin önemini vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, "Meslek lisesi öğrencileri, bu alanda iş yapan ve mesleki eğitime yatırım yapan herkes, değerli ve önemlidir. Ülkemizde üretilen ürünlerin yurt dışına satılabilmesi ve ekonomimizin güçlenebilmesi adına, ara elemana olan ihtiyacın önemi ve değeri herkesçe bilinmeli. Bu anlamda ben meslek lisesi öğrencilerimizin değerinin gün geçtikçe artacağına, bu bilincin gün geçtikte büyüyeceğine olan inancımla son yıllarda gelenekselleşmiş bu fuarın açılışına büyük bir istek ve şevkle üçüncü kez katılıyorum" dedi.


Öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle açılan fuar, yapılan konuşmaların ardından öğrencilerin yıl boyu yaptıkları çalışmaların tanıtılmasıyla devam etti.


Fuarın açılışına Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 17:32
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