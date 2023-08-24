Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve kilolara siper oldu: Cayır cayır yakan atıştırmalık zayıflamak için daha iyi
Bazen ne kadar diyet yapılırsa yapılsın yağ yakılması mümkün olmaz. Özellikle kilo verirken daha fazla yağ yakmak çok fazla istenir. Kilo vermek için en iyi meyve hangisidir? Bu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kilo verme yolculuğunda düşük kalorili bir atıştırmalık sunuyoruz...
Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi İçin Malzemeler
1 bardak süt
1 çay kaşığı türk kahvesi
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı toz zencefil
Yarım çay kaşığı tarçın
Bütün malzemeleri cezveye koyuyoruz. Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz.İster sıcak ister ılık içebilirsiniz.
Not: karabiber acı gelirse bir dahakine tarifte yazanın yarısını koyabilirsiniz. ister sabahki ara öğününüzde ister akşam yemeğinden önceki ara öğününüzde rahatlıkla tüketebilirsiniz. tarçını şeker yerine tatlandırmak için mutlaka koyunuz.
afiyet olsun