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Mete Yarar'dan FETÖ uyarısı: Alarm devam ediyor

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar:- "(FETÖ) Ülkedeki bu adamların kriptolu dönemi bitinceye kadar muhtemelen bu alarm durumu devam edecek"

08 Mayıs 2018 Salı 01:23
Mete Yarar'dan FETÖ uyarısı: Alarm devam ediyor

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Ülkedeki bu adamların kriptolu dönemi bitinceye kadar muhtemelen bu alarm durumu devam edecek." dedi.

Düzce Valiliği tarafından Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen 'Okur-Yazar Buluşmaları' etkinliğine katılan Yarar, Türkiye'nin her ulaştığı noktasında aynı soru ile karşı karşıya kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizlere hiç bir zaman 'Niye buraya geldiniz?' diye bir soru sorulmadı. Niye bu kadar geç geldiniz? Sorusu ile karşılaştık. İster Bosna Hersek'e, ister Lübnan'a gidin, hep bu soru ile karşılaştık. Afganistan, Çad, Somali nereye giderseniz gidin, ilk soru, 'Neden bizi bıraktınız?' ve 'Neden bu kadar zamandır gelmediniz?' olacak. Hiçbir yerde bizi yabancı bir asker olarak görmediler. Çatışma bölgelerinde bulunduğum için söylüyorum bunu."

Yarar, sürekli 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 24 Haziran seçimlerine nifak sokabilecek mi?' sorusu ile karşılaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletin istihbarat ve emniyet birimleri bu temizlikten sonra çok daha uyanık ve çok daha iş bilir seviyede. Bu, 'Türkiye'de hiçbir şey olmayacak' anlamına gelmez ama eskiden bu konudaki alarm düzeyi kırmızı kod idiyse şimdilerde 2-3 ton aşağıya inmiştir. Alarm durumu hala devam ediyor mu derseniz, evet ediyor. Ülkedeki bu adamların kriptolu dönemi bitinceye kadar muhtemelen bu alarm durumu devam edecek."

Yarar, FETÖ'nün geçen her dönemde devlet yanlısı olmadığını belirterek, "Bu adamların tepkileri kişi bazlı değil, devlet bazlı düşünmek gerekiyor. Geçmişte yaşanan olaylardaki tepkilerine bakın, hangisinde bu devletten yana tavır koymuşlardır? İster Mavi Marmara olayı, İsrail ile gergin ilişkiler deyin, barikatlar dönemi deyin, hiçbir zaman bu devletten yana tavır sergilemediler. Bu memlekette herkes, kişi bazlı kafa karışıklığı olsa da bu örgütle arasına mesafe koymayı bildi." diye konuştu.

Yarar, FETÖ'den sonra başka bir tehdidin geleceğini savunarak, "Bunun arkasından başka bir tehdit daha gelecektir. Biz, bir tehdidi yok ederken bu adamlar başka bir tehdidi oluşturmayı iyi biliyorlar. ASALA’nın bittiği tarihte, Türkiye'nin başına PKK çıktı. Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim edildi, bunun yerine bu adamı (Fetullah Gülen) aldılar. 'Eğer bu adamı verirlerse, yerine kim gelecek?' sorusunu da herkes kendisine sorsun." değerlendirmelerinde bulundu.

Yarar, bir sonraki Türkiye'yi bölme hamlesinin, 'hayat tarzı' ile olacağını ifade etti.

FETÖ'nün de her zaman hayat tarzı konusunda ısrarcı olduğunu anlatan Yarar, "FETÖ'nün kullandığı enstürmanlar hep hayat tarzı üzerine." görüşünü dile getirdi.

Yarar, Türkiye'de dönemin değişeceği ve FETÖ'cülerin serbest bırakılacağı yalanının konuşulduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Sayın Cumhurbaşkanı görevi bıraktığı andan itibaren Batı ile ilişkilerimiz düzelecek, her şey normale dönecek' gibi bir algı veriliyor. Bu o kadar büyük bir yalan ki 1990'da Erdoğan Cumhurbaşkanı değildi, 1980'de, 1960'da o mu vardı? Bu adamlar, o zamanlar Türkiye'yi seviyordu da şimdi mi sevmiyor? Bu adamların ne zaman hayrını gördüğünüz de şimdi ne hayrı bekliyorsunuz? Bu mesele memleket meseledir. FETÖ'cülerin de alttan alttan yaydığı bir mesaj var, özellikle kendi tabanlarına. Bu olay bittiğinde Türkiye'deki FETÖ'cülerin serbest bırakılacağı ile ilgili. Türkiye'de ne olursa olsun, terör suçları ile ilgili af çıkmamıştır, çıkmayacaktır."

Haber Tarihi: 08 Mayıs 2018 Salı 01:23
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