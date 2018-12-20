Mete Yarar ABD'nin çekilme kararını yorumladı: Türkiye 24 saat içinde vuracak

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD-YPG yuvalarına yönelik olarak gerçekleştireceği harekât ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir canlı yayında bölgedeki son gelişmeleri yorumlayan Yarar, Türkiye'nin operasyon öncesi ABD'ye "Ya birimlerinizi çekin ya da yerlerini bildirin ki zarar gelmesin" dediğini aktararak, "ABD, birimlerinin yerini bildirmeyeceği için hedef olacak bölgelerdeki ABD unsurlarını çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Belirlenen hat üzerinde ABD unsuru kalmadı"

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı personelinin yanı sıra istihbaratçılarını ve özel harekât birimlerini bölgeden çektiğini söyleyen Mete Yarar, "Belirlenen hat üzerinde artık ABD personeli kalmadı. Tıpkı El Bab operasyonunda olduğu gibi belirli bir hat üzerinde anlaşıldı ve ABD birimleri bu bölgeleri terk etti. Türkiye belirlenen hattın üzerinde bir operasyonu çok kısa sürede gerçekleştirilecek." sözlerini kullandı.

"Türkiye ilk hedefine ulaştı"

Bu hattın dışında kalan ABD birimlerinin 60 ila 100 gün içerisinde çekileceği söylemine inanmadığının altını çizen Güvenlik Uzmanı Yarar, "Türkiye kararlı tutumunun sonucunda ilk hedefine ulaştı. ABD belirlenen bölgenin dışına çıkartıldı." dedi.

"Operasyon 24 saat içinde başlar"

Türkiye'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen ABD'nin kararının bazı göstergeleri olduğunu belirten Ağar, "ABD 24 saat içinde belirli bölgelerden çekiliyorsa Türkiye 24 saat içinde operasyona başlayacaktır. Türkiye'den bir açıklama yok ama ABD'nin kararı bunu gösteriyor." diye konuştu.

Güvenlik Uzmanı Yarar ayrıca ABD'nin bölgeden çekilmesinin Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulması hedefinden vazgeçildiği anlamına gelmeyeceğini belirterek, "Bunu söylemek için henüz erken." dedi.

Kaynak: Akşam