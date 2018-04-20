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Mete Yarar duyurdu! Türkiye Kandil'e gidiyor...

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'dan çarpıcı açıklamalar.

20 Nisan 2018 Cuma 09:07
Mete Yarar duyurdu! Türkiye Kandil'e gidiyor...

Yarar, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi  tarafından "Çırağan Söyleşileri" kapsamında düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı'nın  Ekonomik ve Stratejik Yansımaları" konulu etkinlikte, söyleşiyle beyin fırtınası  yaptıklarını dile getirdi.

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Sayın  Cumhurbaşkanı da Bahçeli de konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi.  Tehditlerden bir tanesi dış politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki  ikinci etken çok daha önemli. Dış politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği  için seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin Astana sürecini başlattığını  belirten Yarar, "Afrin harekatıyla beraber Türkiye, Ortadoğu'da aslında ne kadar  lider bir ülke olduğunu da diğer ülkeler göstermeye başladı. Bunlardan birisi  Avrupa Birliği, diğeri ise ABD. Yani Türkiye ile beraber hareket etmedikleri  müddetçe, hangi figürü çıkartırsa çıkartsın aslında ne kadar boş bir çaba  olduğunu Türkiye hepsine ispatlamış oldu." diye konuştu.

"MÜNBİÇ'TEN ÖNCE KANDİL'E OPERASYONU DAHA ÖNCELİKLİ GÖREBİLİRİZ"

Yarar, Menbiç harekatından önce Kandile operasyon yapılacağını ifade  ederek, şunları kaydetti:

''Münbiç harekatının başlaması için beklemek gerektiğine inanıyorum.  Çünkü aynı anda Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinden Kandil'e doğru hançer gibi ilerleyen bir harekat var. Afrin harekatının aslında biraz altında kaldı ama orada da bir operasyon var ve bu operasyon da çok küçük bir operasyon değil. Yapıldığı yer ve anlam itibarıyla çok önemli bir harekat süreci. Muhtemelen  Türkiye, Kandil'e doğru operasyon önceliğini öne alabilir. Münbiç'ten önce Hakurk  bölgesindeki operasyon, bir ileri aşamaya götürebilir çünkü aylar öncesinde  başlayan bir operasyondu, yaz için hazırlık yapılıyordu. Belki önümüzdeki dönemde  Münbiç'ten önce Kandil'e operasyonu daha öncelikli görebiliriz."

Bir gazetecinin, seçimlerin erkene alınmasının dış politika ile bir  ilgisinin olup olmadığı sorusu üzerine Yarar, "Ben sadece dış politika için  olduğunu zannetmiyorum. Seçimlerin erkene alınmasının sebeplerinden bir tanesi  siyasal bir tercih olmasıdır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli de  konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi. Tehditlerden bir tanesi dış  politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki ikinci etken çok daha önemli. Dış  politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği için seçimlerin öne alınması daha  avantajlı görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:07
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