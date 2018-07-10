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Mete Yarar dünyaevine girdi

Mete Yarar, televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile bugün nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini İzzet Çapa ve Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş yaptı

10 Temmuz 2018 Salı 01:41
Mete Yarar dünyaevine girdi

Güvenlik uzmanı-yazar Mete Yarar, Gülnaz Kudunoğlu ile Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda evlendi. Çiftin nikah şahitliğini İzzet Çapa ve Habertürk TV Eski Genel Müdürü Veyis Ateş yaptı.

Veyis Ateş güzel haberi Instagram hesabından duyurdu.

Öte yandan, ikinci evliliğini gerçekleştiren Yarar'ın önceki evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.

 

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 01:41
  1. Mete Yarar
  2. Veyis Ateş
  3. Gülnaz Kudunoğlu

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