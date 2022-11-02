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Biyografi Mete Hacıarifoğlu kimdir? Mete Hacıarifoğlu kariyeri mesleği nedir?
Biyografi

Mete Hacıarifoğlu kimdir? Mete Hacıarifoğlu kariyeri mesleği nedir?

RTÜK üyeliğine seçilen Mete Hacıarifoğlu’nun kim olduğu mesleği, kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Mete Hacıarifoğlu kim hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2022-11-02 08:48:00 -
Mete Hacıarifoğlu kimdir? Mete Hacıarifoğlu kariyeri mesleği nedir?

Meclis Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi. Genel Kurulda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi. Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini belirtti.

Bilgiç, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Mete Hacıarifoğlu kimdir? Mete Hacıarifoğlu kariyeri mesleği nedir?

Mete Hacıarifoğlu 1973 yılının ağustos ayında Karabük'te dünyaya geldi.

1997 yılında Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden, 2018 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK'te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı'nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK'e döndü; 2013'ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yaptı.

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