Mete Gazoz'dan altın madalya - Milli okçu, Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda altın madalyanın sahibi oldu

ANKARA (AA) - Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Güney Koreli Bae Jaehyeon ile karşılaştı. Mete, rakibini 6-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli okçu, geçen yıl yine Berlin'de yapılan 4. ayak yarışmalarında da altın madalya elde etmişti.



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