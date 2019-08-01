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Mete Burak Sönmez Esenyurt belediye başkan yardımcısı görevinden alındı mı? Esenyurt Belediye başkan yardımcısı kim alacak??

Esenyurt belediyesinde daha önce halkla ilişkiler müdürü olan daha sonra belediye başkan yardımcısı olan, Mete Burak Sönmez belediye başkan yardımcılığı görevinden alındı. PekiEsenyurt Belediye başkan yardımcısı kim olacak? Esenyurt Belediye başkan yardımcısı Halis Şimşek mi olacak? Halis Şimşek kimdir?

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
Mete Burak Sönmez Esenyurt belediye başkan yardımcısı görevinden alındı mı? Esenyurt Belediye başkan yardımcısı kim alacak??

Esenyurt belediyesinde daha önce halkla ilişkiler müdürü olan daha sonra belediye başkan yardımcısı olan, Mete Burak Sönmez belediye başkan yardımcılığı görevinden alındı. Mete Burak sönmez daha önce görev aldığı halkla ilişkiler bölümüne iade edildi. Yeni belediye başkan yardımcısı olarak Etik Life hastanesinin sahibi Halis Şimşek'in atanacağı kulislerde konuşuluyor.

 

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
  1. Mete Burak Sönmez Esenyurt belediye başkan yardımcısı görevinden alındı mı?
  2. Esenyurt Belediye başkan yardımcısı kim alacak??
  3. Halis Şimşek kimdir

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