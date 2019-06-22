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Metan gazından ölen işçiler için "tali kusurlu" raporu

Aydın'da 2015 yılında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde atık sızması olayına müdahale sırasında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden işçiler, bilirkişi raporunda tali kusurlu gösterildi- İşçilerden Hasan Fıstıkçı'nın avukatı Doğukan Algan:- "Sorumluların tespit edilerek yargılanması, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının ve toplumun vicdanının rahatlaması için mücadele etmeye devam edeceğiz"

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:09
Metan gazından ölen işçiler için "tali kusurlu" raporu

İZMİR (AA) - Aydın'da 2015 yılında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde atık sızması olayına müdahale sırasında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden işçilerden Hasan Fıstıkçı'nın avukatı Doğukan Algan, koruyucu ekipman olmadan ve önlem alınmadan kanalizasyona girmeleri talimatı verilen işçilerin bilirkişi raporunda "tali kusurlu" olarak gösterildiğini belirtti.

Algan, AA muhabirine yaptığı açıklamada olayla ilgili Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılından bu yana soruşturma yürütüldüğünü, olayla ilgili kamera görüntülerinin bulunması ve aradan 3 yıl geçmesine rağmen kendilerine iddianame tanzim edilmediğini dile getirdi.

Olayla ilgili bilirkişi raporunun da 4 yıl sonra çıktığını, raporda işçilerin vana odasına girmeleri talimatını veren şef M.S'nin asli kusurlu, işçilerin inmesini önlemeyen şef S.Ç.G. ile ölen işçilerin tali kusurlu olarak belirlendiğini aktaran Algan, şunları kaydetti:

"Yetkililer herhangi bir önlem almaksızın ve koruyucu ekipman temin etmeksizin işçilerin kanalizasyona (vana odasına) girmeleri konusunda talimat vermişlerdir. Basına yansıyan kamera görüntüleri incelendiğinde işçilerin yetkililerin talimatıyla vana odasına girdikleri açık bir şekilde görülmektedir.

Sonrasında ortaya çıkan durum incelendiğinde müdahale edilmemesi gereken bir yere, ilgili kişilerden izin alınmaksızın müdahale edildiği ve bunun sonucunda kazanın meydana geldiği, dolayısıyla yetkililerin yanlış talimat verdikleri anlaşılmıştır. Sorumluların tespit edilerek yargılanması, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının ve toplumun vicdanının rahatlaması için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde çalışan 4 işçi, 5 Ağustos 2015'de Kuşadası'nda arıza bakım çalışması sırasında metan gazından zehirlenmiş, işçilerden 2'si hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:09
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