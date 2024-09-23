Metal dedektörü ile 6 milyon liralık hazine buldu! Onlar bile şaşırdı: Atın ve gümüş madeni paralar bulundu

Noonans Müzayede Evi'ne göre, Eylül 2019'da arkeolog olan Ridgway, bir tarladaki işareti araştırırken olağanüstü bir bulguya rastladı. Ridgway, tarlanın yakınında eski bir Roma yolu olduğunu biliyordu ve burada bir şeyler bulabileceğini düşündü.

CBS'te yer alan habere göre; saatlerce süren aramaların ardından, 1. yüzyıla ait Roma broşları ve Jül Sezar döneminden bir gümüş sikke keşfetti. Üç saat daha devam eden aramalarda ise 160 gümüş sikke ve çömlek parçaları ortaya çıktı. Ridgway, keşfin ardından hemen babasını çağırarak alanı koruma altına aldı. Kazı çalışmaları üç ay sürdü ve toplamda 748 madeni para bulundu.

Müzayede evinden uzman Alice Cullen, bu keşfi Birleşik Krallık’taki en büyük Demir Çağı ve Roma madeni para hazinelerinden biri olarak nitelendirdi. Cullen’a göre bu hazine, Roma'nın XX. Lejyonunda görev yapan bir asker tarafından gömülmüş olabilir. Hazine içindeki bazı madeni paralar İngiliz Müzesi tarafından talep edilse de, geri kalanlar açık artırmada satıldı.

EN PAHALI SİKKE CALIGULA DÖNEMİNE AİT

BBC’ye göre, en yüksek fiyata satılan madeni paralardan biri, Caligula dönemine ait olan ve Agrippina portresi taşıyan bir sikke oldu; bu sikke yaklaşık 9.295 dolara satıldı. Ridgway, elde edilen gelirin arazi sahibi ile paylaşılacağını belirtti.

"4 yaşından beri Indiana Jones'tan ilham alarak tarih aramaya başladım ve 12. doğum günümde büyükannemin bana bir metal dedektörü almasıyla Roma hazinesi bulmayı hayal ettim" diyerek hayatındaki bu keşfi "bir rüyanın gerçekleşmesi" olarak nitelendirdi.