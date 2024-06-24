Metabolizmayı ateşliyor! Bu diyet yağlardan eser bırakmıyor! Herkesi şaşkına çevirdi! Stok yaptıracak
Birçok kişi zayıflamak için çeşitli yöntemler dener. Zayıflamak ve daha fit olmak isteyenlerin bu diyet ile yüzü gülecek! Yağları kilo olarak kullanılamaz hale çeviren diyet! İşte vücudunuzda büyük bir fark yaratan, basit ama bir o kadar da etkili olan o diyet…
Turuncu diyet olarak bilinen portakal diyetini daha önce duydunuz mu? Fazla kilolarımdan kurtulamıyorum diyenler bu suyun etkisine inanamayacak. Detaylarına gelin birlikte bakalım. Bu karışımı denemeden önce mutlaka doktorunuza başvurun.
PORTAKAL KABUĞU SUYU
Portakal kabuğu suyu metabolizmanın hızlanmasına oldukça yardımcı olan bir formüldür. Metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakımını artırır. Böylece kilo vermeniz daha kolay bir hale gelir. Portakal kabuğunun içerisinde birçok besin bileşenleri bulunuyor. Özellikle antioksidan içeriği, kilo vermenizi kolaylaştıracak.
DETOKS SUYU HAZIRLANIŞI
1 adet portakal kabuğu
1 fincan sıcak su
Bal
Birkaç portakal kabuğunu serin bir yerde kurutun. Sonra bir fincan suya kabukları ekleyin. Ardından biraz bekledikten sonra 1 çay kaşığı bal ekleyin. Bu bitki çayından günde 2 bardak içebilirsiniz. Düzenli yaptığınızda etkisini kısa süre içerisinde göreceksiniz.
DETOKS ETKİSİ YARATIYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO
A vitamini böbrek fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur ve portakal suyu iyi bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini ayrıca serbest radikallerle savaşabilen bir antioksidandır. Portakalın vücudunuzu detoks etmeye yardımcı olmasının nedeni budur.
SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİYOR
Portakal, bağırsaklarınızın işlevini iyileştirmeye yardımcı olabilir, mide ülserlerini iyileştirir ve şişkinliği önler, ayrıca ishal ve kabızlığa da yardımcı olabilir.
İLTİHABI AZALTIR
Portakal suyunun anti-enflamatuar özellikleri vardır. Yapılan araştırmalarda bu özelliklerin insülin direncini artırmaya, kardiyovasküler sağlığı geliştirmeye ve diyabet veya kalp hastalığı geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur. Enflamatuar hastalıkları olan kişiler için, semptomları şiddetlendirmekten kaçınmak için portakal suyu sağlıklı beslenmenin bir parçası olmalıdır.
DOLAŞIMI İYİLEŞTİRİR
Folat veya B9 vitamini, kan akışını iyileştiren ve organları oksijenli tutan kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Portakal aynı zamanda zengin bir folat kaynağıdır. Kan dolaşımınızın yanı sıra vücuttaki birçok organı iyileştirme özelliğine sahiptir.
Etikisini görünce bu tarif size stok yaptıracak!