Metabolizmayı ateşliyor! Bu diyet yağlardan eser bırakmıyor! Herkesi şaşkına çevirdi! Stok yaptıracak

Turuncu diyet olarak bilinen portakal diyetini daha önce duydunuz mu? Fazla kilolarımdan kurtulamıyorum diyenler bu suyun etkisine inanamayacak. Detaylarına gelin birlikte bakalım. Bu karışımı denemeden önce mutlaka doktorunuza başvurun.

PORTAKAL KABUĞU SUYU

Portakal kabuğu suyu metabolizmanın hızlanmasına oldukça yardımcı olan bir formüldür. Metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakımını artırır. Böylece kilo vermeniz daha kolay bir hale gelir. Portakal kabuğunun içerisinde birçok besin bileşenleri bulunuyor. Özellikle antioksidan içeriği, kilo vermenizi kolaylaştıracak.

DETOKS SUYU HAZIRLANIŞI

1 adet portakal kabuğu

1 fincan sıcak su

Bal

Birkaç portakal kabuğunu serin bir yerde kurutun. Sonra bir fincan suya kabukları ekleyin. Ardından biraz bekledikten sonra 1 çay kaşığı bal ekleyin. Bu bitki çayından günde 2 bardak içebilirsiniz. Düzenli yaptığınızda etkisini kısa süre içerisinde göreceksiniz.

DETOKS ETKİSİ YARATIYOR

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A vitamini böbrek fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur ve portakal suyu iyi bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini ayrıca serbest radikallerle savaşabilen bir antioksidandır. Portakalın vücudunuzu detoks etmeye yardımcı olmasının nedeni budur.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİYOR

Portakal, bağırsaklarınızın işlevini iyileştirmeye yardımcı olabilir, mide ülserlerini iyileştirir ve şişkinliği önler, ayrıca ishal ve kabızlığa da yardımcı olabilir.

İLTİHABI AZALTIR

Portakal suyunun anti-enflamatuar özellikleri vardır. Yapılan araştırmalarda bu özelliklerin insülin direncini artırmaya, kardiyovasküler sağlığı geliştirmeye ve diyabet veya kalp hastalığı geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur. Enflamatuar hastalıkları olan kişiler için, semptomları şiddetlendirmekten kaçınmak için portakal suyu sağlıklı beslenmenin bir parçası olmalıdır.

DOLAŞIMI İYİLEŞTİRİR

Folat veya B9 vitamini, kan akışını iyileştiren ve organları oksijenli tutan kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Portakal aynı zamanda zengin bir folat kaynağıdır. Kan dolaşımınızın yanı sıra vücuttaki birçok organı iyileştirme özelliğine sahiptir.

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