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METAB’ın yeni başkanı Afşın Yılmaz oldu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin ve ÇevresiTurizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği’nin (METAB) yeni başkanı oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:59
METAB’ın yeni başkanı Afşın Yılmaz oldu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin ve ÇevresiTurizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği’nin (METAB) yeni başkanı oldu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen METAB meclisiüye seçiminde oy çokluğuyla birlik başkanlığına seçilen Yılmaz, Mersin için el birliğiyleçalışacaklarını söyledi.


Birlik Başkanı seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Yılmaz, alınankararların ve oluşturulan yönetimin Mersin’e ve kent turizmine hayırlı olmasını diledi.


“Mersin için el birliğiyle çalışacağız”


Kendisine layık görülen bu sorumluluğun bilincinde olduğunu ve var gücüyle çalışarakMersin’i geleceğe taşıyacak projeler üreteceklerini kaydeden Yılmaz, “Bu önemligöreve bizi layık gördüğünüz için teşekkürlerimi sunuyor, verilen her türlü desteği çokönemsiyorum. METAB çok büyük beklentilerle kurulmuş ve önemli sorumlulukları olanbir birlik. Biz de yeni dönemde bu sorumluluğun bilincinde var gücümüzle ve sizlerin dedesteğiyle çalışacağız, üreteceğiz. Ekonomik açıdan önem taşıyan 40’a yakın sektörve hizmeti doğrudan etkileyen turizmin, Mersin için taşıdığı önemi dikkate alarak, ilanedilmiş turizm bölgelerinin plan çalışmalarını süratle tamamlarken, aynı anda bunlarıntanıtımı için de üst düzey bir çalışma sergileyeceğiz. Mevcut turizm bölgelerinin yanısıra, turizm bölgesi olabilecek, turizmin farklı destinasyonlarını taşıyan yerlerle ilgili deçalışmaları ivedilikle sürdüreceğiz” dedi.


“Turizm, önem verdiğimiz konuların başında geliyor”


Mersin’in tanıtımında ve kalkınmasında turizmin geliştirilmesinin önemine değinenBaşkan Yılmaz, “Turizm Altyapı Hizmet Birliği olarak Mersin için yapacağımız işleroldukça fazla. Birliğimiz yetki ve sorumlulukları çerçevesinde turizm adına ciddi katkılarsağlamaya devam edecek. Bölgemizin tanıtımında ve turizm alt yapı çalışmalarındayatırım ve hizmet üreten birliğimiz, bu çalışmalarını yeni yapılanmasına uygun aralıksız


devam ettirecek. Turizm en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Kentimiz deniz,doğa ve yayla turizmine cevap verebilecek önemli bir kent olmasına rağmen, yeterlitanıtımın yapılamamasından dolayı turizm yönünden zayıf kalıyor. Biz, Mersin veÇevresi Turizm Altyapı Birliği’nin yeni döneminde öncelikle, turizm merkezlerinin devameden planlama çalışmalarının hızlandırılarak ilgili bakanlıklarla koordineli ve işbirliğiiçerisinde tamamlanması ve onaylanması için sürekli girişimlerde bulunacağız” diyekonuştu.


24 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan METAB, turizm merkezlerive kültür turizm koruma ve gelişim bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması,geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapınıngerçekleştirilmesi ve işletilmesi amacı taşıyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:59
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