Mesut Yılmaz’la ilgili dikkat çeken detay
ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, hayatını kaybeden Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın ölümünden sonra kendisini toparlayamadığını söyledi.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın beyin sapında tümör saptanmış ve ameliyat edilmişti. Yılmaz, hastanede tedavi görüyordu. Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası siyasi isimler ilk sözlerini paylaştı.
"Oğlunun ölümünden sonra toparlayamadı"
ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, ''Mesut bey ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendisine zarar verdi ama ülkesine zarar verecek hiçbir icraatın içine girmedi. Genç yaşta kaybettik. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı.'' dedi.