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Mesut Üner:"Kentleşmede plan, proje ve takım ruhuyla hep birlikte çözüm üreteceğiz”

Çatalca’nın sorunlarını çok iyi bildiğini ifade eden AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner,"Kentleşmede, ulaşımda, tarımda eğitimde, turizmde, sportif, kültürel ve sosyal hizmetlerdeki yetersizliklere; plan, proje ve takım ruhuyla hep birlikte çözüm üreteceğiz” dedi.

29 Mart 2019 Cuma 16:21
Mesut Üner:"Kentleşmede plan, proje ve takım ruhuyla hep birlikte çözüm üreteceğiz”

Çatalca’nın sorunlarını çok iyi bildiğini ifade eden AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner,"Kentleşmede, ulaşımda, tarımda eğitimde, turizmde, sportif, kültürel ve sosyal hizmetlerdeki yetersizliklere; plan, proje ve takım ruhuyla hep birlikte çözüm üreteceğiz” dedi.


AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, seçim çalışmaları kapsamında kalabalık bir kitleye hitap ederek sunacağı hizmetleri anlattı. Üner,“Doğduğum, büyüdüğüm her sokağında hatıralarımın olduğu Çatalca’mızı hak ettiği eser ve hizmetlerle donatmak için AK Parti’den Belediye Başkan adayı oldum. Yola aşkla, Çatalca sevdasıyla çıktım. Ben mimarım, kent sorunlarını analiz etmek, çözüm üretmek ve geleceğin kentlerini tasarlamak benim işim. Çatalca’nın sorunlarını çok iyi biliyorum. Kentleşmede, ulaşımda, tarımda eğitimde, turizmde, sportif, kültürel ve sosyal hizmetlerdeki yetersizliklere; plan, proje ve takım ruhuyla hep birlikte çözüm üreteceğiz” dedi.



Sağlıklı çevre, insan merkezli siyaset


"Çatalca sakini huzuru ve mutluluğu hak ediyor" diyen Üner, “Yaptığımız her işe; bir nezaket, bir zarafet, bir estetik katacağız. Yatay şehircilik, sağlıklı çevre, insan merkezli siyaset olmazsa olmazımızdır. Yeşili, maviyi, Çatalca’nın tüm renklerini koruyacağız. Hayatı paylaştığımız dostlarımız sokak hayvanlarını da şehrin bir sakini kabul edeceğiz. Çatalca, yekpare bir zümrüt gibi karşımızda duruyor ve işlenmeyi bekliyor. Çatalca eser ve hizmet siyasetiyle yücelmeyi hak ediyor. Çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız.Her bir Çatalca sakini huzuru ve mutluluğu hak ediyor” diye konuştu.



Adalet ve şeffaflık esasıyla, şehrin her bir sakinine hizmet


Hedeflerinden de bahseden Üner, “Bu paha biçilmez zümrüdü işlemek, yaşam kalitesini ve refahını yükseltmek, Çatalca’yı mutlu-mesut insanların ilçesine dönüştürmektir ve dönüşecek de inşallah. Çatalca’nın hizmetkarlığı nasip olursa insan odaklı siyasetle; adalet ve şeffaflık esasıyla, şehrin her bir sakinine ayrımsız hizmet sunacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:21
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