Mesut Üner: Yol genişletme çalışmaları ile vatandaşın yaşadığı sorunları bitireceğiz

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ilçede yaşanan sorunlara istinaden “Yol genişletme çalışmaları ile vatandaşın yaşadığı sorunları bitireceğiz. Doğalgazı olmayan yer kalmayacak” dedi.

Söz Sizde Programı kapsamında Kestanelik Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Plan emsal yükseltmesini talep ediyoruz.” talebine “Kestanelik plan onay tarihi 2013 yılında oldu. Askı süresi geçtiğinden dolayı şimdi 1/1000’lik planlar yapılıyor. Bu planlar şu anda askıda, problemleri olanlar varsa itirazlarını mutlaka yapsınlar. Kestanelik dahil tüm Çatalca’da sorunlu olan planların revize edilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sizin yanınızda olacağız arkadaşlar. İETT ile ilgili km. bazlı bir çalışma yapılıyor. Buradaki ufak araçları daha farklı bir bölgede çalıştırma ihtimalleri var. Burada kendi sarı araçlarını çalıştıracaklar. Vatandaş ve firma sahipleri de mağdur olmayacaklar. Bazı köylerde çok yoğunluktan bahsediliyor, bazı köylere ise geç geliyor diye insanlar söyleniyor. Biz İETT ile görüşüp bu sorunu halledeceğiz” cevabını verdi.

Belediye Başkanı olsak da olmasak da bunları çözmek boynumuzun borcu

“Yağmur yağdığı zaman evime su doluyor.” diyen vatandaşa Üner, “Yağmur suları için İSKİ’den bir arkadaşımız burada, çıkışta adını, soyadını, telefonunu ve adresini verirsen, bu arkadaşımız bu konuyla ilgilenecek” dedi.

“Doğalgaz gelmeyen sokaklarımız var. Kuşlar Yaylası mevki’inde doğalgaz gelmeyen 20 ila 30 evimiz var. Tabyalar mevki’i 2019 planına bunları aldırırsak iyi olur” Talebini ileten mahalle sakinine ise Üner, “Doğalgazın gitmediği sokaklar var, konuyu tam olarak bilmiyorum. Büyük ihtimalle 1/1000‘lik planlardan dolayıdır. 1/1000‘lik planlar tamamlandıktan sonra İGDAŞ Genel müdürlüğü ile görüşerek oradaki vatandaşlarımızı da doğalgazla buluşturmak istiyoruz. Emsallerle ilgili 2013 yılında çıkan 1/5000‘lik planlarda çıkmış ve itiraz edilmemiş ve itiraz edilmediği için o sorunu 1/1000’liklerde itirazlarımızı yapıyoruz dedi muhtarımız. Allah nasip ederse belediye başkanlığını alsak da almasak da bu planları çözmek bizim boynumuzun borcudur” yanıtını verdi.

“Kestanelik sahası için ne gerekiyorsa yapacağız”

“Biz buraya bir tane stat istiyoruz. Kestanelik top sahasının yeniden 20 yıl öncesine geri dönmesini istiyorum. Beraber top oynadığımız yer gibi Beşiktaş’ın buraya geldiği zamanki gibi olmasını istiyorum. Halı saha istemiyorum” diyen vatandaşa da Üner, “Çatalca‘da Kestanelik Spor’un bir tarihi var. Biz burada çok top oynadık. Biz geldiğimizde Kestanelik sahası için ne gerekiyorsa yapacağız ve Kestanelik’e bu sahayı mutlaka kazandıracağız” dedi.

Köyler bizim vizyonumuz

Vatandaşın, “Yollardan iki tane araba yan yana geçemiyor. Vatandaşların evlerine ve bazen de insanlara zarar geliyor” talebine ise Üner, “Kestanelik girişinde İstanbul kasabın oradan merkeze kadar bir yol genişlemesi olacak. Tratuvarıyla yolun genişlemesi aynı zamanda aydınlatmasıyla çok güzel, modern bir mahalle girişi yapacağız. Yalnız Kestanelik değil, aynısını Çanakça ve Dagyenice‘ye de aynısını yapacağız. Çünkü buralar bizim göz bebeği mahallelerimiz. İnsanlarımız turizme, pikniğe gelirken hep buralardan geçiyorlar. Bu köyler bizim vizyonumuz olacak” dedi.