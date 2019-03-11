0553 313 94 23

Mesut Üner: Yol genişletme çalışmaları ile vatandaşın yaşadığı sorunları bitireceğiz

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ilçede yaşanan sorunlara istinaden “Yol genişletme çalışmaları ile vatandaşın yaşadığı sorunları bitireceğiz.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:26
Mesut Üner: Yol genişletme çalışmaları ile vatandaşın yaşadığı sorunları bitireceğiz

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ilçede yaşanan sorunlara istinaden “Yol genişletme çalışmaları ile vatandaşın yaşadığı sorunları bitireceğiz. Doğalgazı olmayan yer kalmayacak” dedi.

 

Söz Sizde Programı kapsamında Kestanelik Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Plan emsal yükseltmesini talep ediyoruz.” talebine “Kestanelik plan onay tarihi 2013 yılında oldu. Askı süresi geçtiğinden dolayı şimdi 1/1000’lik planlar yapılıyor. Bu planlar şu anda askıda, problemleri olanlar varsa itirazlarını mutlaka yapsınlar. Kestanelik dahil tüm Çatalca’da sorunlu olan planların revize edilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sizin yanınızda olacağız arkadaşlar. İETT ile ilgili km. bazlı bir çalışma yapılıyor. Buradaki ufak araçları daha farklı bir bölgede çalıştırma ihtimalleri var. Burada kendi sarı araçlarını çalıştıracaklar. Vatandaş ve firma sahipleri de mağdur olmayacaklar. Bazı köylerde çok yoğunluktan bahsediliyor, bazı köylere ise geç geliyor diye insanlar söyleniyor. Biz İETT ile görüşüp bu sorunu halledeceğiz” cevabını verdi.

 

Belediye Başkanı olsak da olmasak da bunları çözmek boynumuzun borcu

 

“Yağmur yağdığı zaman evime su doluyor.” diyen vatandaşa Üner, “Yağmur suları için İSKİ’den bir arkadaşımız burada, çıkışta adını, soyadını, telefonunu ve adresini verirsen, bu arkadaşımız bu konuyla ilgilenecek” dedi.

 

“Doğalgaz gelmeyen sokaklarımız var. Kuşlar Yaylası mevki’inde doğalgaz gelmeyen 20 ila 30 evimiz var. Tabyalar mevki’i 2019 planına bunları aldırırsak iyi olur” Talebini ileten mahalle sakinine ise Üner, “Doğalgazın gitmediği sokaklar var, konuyu tam olarak bilmiyorum. Büyük ihtimalle 1/1000‘lik planlardan dolayıdır. 1/1000‘lik planlar tamamlandıktan sonra İGDAŞ Genel müdürlüğü ile görüşerek oradaki vatandaşlarımızı da doğalgazla buluşturmak istiyoruz. Emsallerle ilgili 2013 yılında çıkan 1/5000‘lik planlarda çıkmış ve itiraz edilmemiş ve itiraz edilmediği için o sorunu 1/1000’liklerde itirazlarımızı yapıyoruz dedi muhtarımız. Allah nasip ederse belediye başkanlığını alsak da almasak da bu planları çözmek bizim boynumuzun borcudur” yanıtını verdi.

 

“Kestanelik sahası için ne gerekiyorsa yapacağız”

 

“Biz buraya bir tane stat istiyoruz. Kestanelik top sahasının yeniden 20 yıl öncesine geri dönmesini istiyorum. Beraber top oynadığımız yer gibi Beşiktaş’ın buraya geldiği zamanki gibi olmasını istiyorum. Halı saha istemiyorum” diyen vatandaşa da Üner, “Çatalca‘da Kestanelik Spor’un bir tarihi var. Biz burada çok top oynadık. Biz geldiğimizde Kestanelik sahası için ne gerekiyorsa yapacağız ve Kestanelik’e bu sahayı mutlaka kazandıracağız” dedi.

 

Köyler bizim vizyonumuz

 

Vatandaşın, “Yollardan iki tane araba yan yana geçemiyor. Vatandaşların evlerine ve bazen de insanlara zarar geliyor” talebine ise Üner, “Kestanelik girişinde İstanbul kasabın oradan merkeze kadar bir yol genişlemesi olacak. Tratuvarıyla yolun genişlemesi aynı zamanda aydınlatmasıyla çok güzel, modern bir mahalle girişi yapacağız. Yalnız Kestanelik değil, aynısını Çanakça ve Dagyenice‘ye de aynısını yapacağız. Çünkü buralar bizim göz bebeği mahallelerimiz. İnsanlarımız turizme, pikniğe gelirken hep buralardan geçiyorlar. Bu köyler bizim vizyonumuz olacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:26
  1. İstanbul
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Can, küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret etti
    1. Başkan Can, küçük sanayi sitesi..
    2. Fethiye’de liderlik sevinci
    3. Tek hane için daha çok çalışmalıyız
    4. Başkan Bakıcı asker mevlidine..
    5. MIP, 2018’de rekor kırarak konteyner..
    6. Kıbrıs’ta her 10 çocuktan biri..
    7. Türk Konseyi ülkelerinden gümrük..
    8. Üvey annesini öldüren sanığa..
    9. Bolu sanatsal faaliyetlerin..
    10. FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu!
    11. Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel..
    12. Kocaeli’ye özgü 10 ürün tescil edilecek
    13. Göztepe fırsat tepti
    14. Seka Devlet Hastanesi Korosu’ndan Tıp..
    15. Başkan Sekmen’den 12 Mart mesajı
    16. GRAFİKLİ - SANAL DÜNYANIN GERÇEK..
    17. Hamleler okullar arası il birinciliği..
    18. Diyanet-Sen Bingöl Şubesinden ezana..
    19. Geleneksel sanatlar ekonomiden de..
    20. Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama..
    21. Almanya'dan akılalmaz Türkiye çıkışı!
    22. Samsun merkezli FETÖ operasyonu
    23. Üniversite personel alımı 2019 hangi..
    24. Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı..
    25. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    26. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş seçim..
    27. Başkan Adayı Taşyürek annelerle bir..
    28. Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza..
    29. Elektrikte de hedef yerli ve..
    30. Trabzonspor’da kritik hafta
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!