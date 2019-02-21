Mesut Üner: “Çatalca’ya 80 milyon borç bırakıldı, projeler gerçekleştirilmedi”

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,Örcünlü sakinleriyle buluştu. Örcünlü’nün doğal gaz sorunu yaşadığını belirten Üner, “ Çatalca’ya 80 milyon borç bırakıldı, projeler gerçekleştirilmedi. 2019’daki yatırım programı için İGDAŞ Genel Müdürü’yle görüştük. Projesi yapıldı. İhale noktasına gelindi. 2019 yatırım planında olacak. Önümüzdeki kışa inşallah herkesin evinde doğal gazı olacak” dedi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Örcünlü Mahallesi sakinleriyle buluştu. Konuşmasına “Herkesin huzurunda muhtarımız Halil Amca’ya yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Muhtarlar Derneği Başkanlığı yaptığında dernek başkanlığı yapmadı, hepimize ağabeylik yaptı. Ne zaman yanına gitsek hep çözüm üretmeye çalıştı” diyerek başladı.

Bu işin mutfağından geliyor

2009’dan bu yana hizmetlerin durduğunu söyleyen Mesut Üner, “Değerli Örcünlü sakinleri, biz bir yola çıktık. Allah nasip ederse 1 Nisan’da hep beraber sizinle Çatalca Belediyesi’ne hizmet getirmek için bir yola çıktık. Belediyecilik noktasında bu işin mutfağında çalıştım. Bu yoldan geçtim. Allah bu günlerde bize belediye başkanlığı adaylığı nasip etti. Sizlerin de desteğiyle yapacağımız projelerle Çatalca’yı hak ettiği noktaya getirmek için sonuna kadar çalışacağımıza, Cumhurbaşkanımıza, İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Çatalca halkına söz veriyorum. 2006-2009 yılları arasında okullar, köprüler, çevre yolu, doğal gaz, halk eğitim merkezi yapıldı. Bu yapılanlar çok güzel hizmetler ama 2009’dan sonra Çatalca bir duraklama dönemine girdi” dedi.

80 milyon borç var, her ay 1 milyon eksi yazıyor

Çatalca’nın 80 milyon borcu olduğunu söyleyen AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, şöyle devam etti: “Çatalca’ya 80 milyon borç bırakıldı, projeler gerçekleştirilmedi. Her ay 1 milyon eksi yazıyor. Ben bunları söylediğimde bana Kaleiçi Mahallesi’nde bir kahvehane toplantısında mevcut Başkan, şu şekilde cevap verdi: ’80 milyon borcumuz varsa sana ne’ Bunun bizimle alakası olmayacak da kiminle alakası olacak. 1 Nisan’dan sonra biz iktidara geldiğimizde bu borçları ödeyeceğiz. Nasıl ‘sana ne’ diyebilirsin. Ben Cem Başkanı sadece hizmet yapmamasıyla alakalı eleştiriyorum. Şahsıyla veya çevresiyle alakalı eleştirmiyorum. Cem Başkan 2014-2019 yılında yapacağını ilan ettiği 40’a yakın projeyi yapmadı ama biz söz veriyoruz. Cem Başkan’ın yapmadığı bu projeleri 2019-2024 yılları arasında biz yapacağız”

Çatalca’nın kaybedecek 5 yıla daha tahammülü yok

Çatalca’nın çok eksiği olduğunu söyleyen Üner, “Çatalca’nın Mesut Üner’e ihtiyacı yok ama Çatalca’nın hizmete ihtiyacı var. Eğer Çatalca’nın kaybedecek 5 yıla daha tahammülü yok. 1 Nisan’da Allah nasip eder, kazanırsak verdiğimiz her sözü tutmaya çalışacağız. Ama Çatalca 10 yılda çok şey kaybetti. Bir 5 yıl daha kaybetmeyelim. Kaybedilen 10 yılı 5 yılda getireceğimize hepinizin önünde söz veriyoruz. Cem Başkan evimde 69 kişi olduğunu söyledi. İlçe Başkanı Halil Gök, 59 diyor. Erhan Bey, biraz daha insaflı davranıyor, 49’a düşürdü. Benim evimde 4 kişi var, onlar da işe girmek için evime kaydını aldırdığım dayımın kızı ve ailesi. Cem Başkan başarılı bir öğretmendi ama çok başarısız bir belediye başkanı” dedi.

Örcünlü doğal gaza kavuşacak

Örcünlü’nün doğal gaz sorunu yaşadığını belirten Üner, sözlerini şöyle bitirdi: “2019’daki yatırım programı için özellikle gidip İGDAŞ Genel Müdürü’yle görüştük. Projesi yapıldı. İhale noktasına gelindi. 2019 yatırım planında olacak. Yakında sizi de gaz noktasıyla buluşturacağız. Önümüzdeki kışa İnşallah herkesin evinde doğal gazı olacak. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Siz bizden isteyin, biz elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışalım” dedi.