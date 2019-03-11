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Mesut Üner: Çatalca’da modern bir sanayi alanı inşa edilecek

Halkalı-Edirne arasına hızlı tren projesini hazırladıklarını belirten AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, bu hızlı trenin güzergahının Çatalca’dan geçeceğini açıkladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:30
Mesut Üner: Çatalca’da modern bir sanayi alanı inşa edilecek

Halkalı-Edirne arasına hızlı tren projesini hazırladıklarını belirten AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, bu hızlı trenin güzergahının Çatalca’dan geçeceğini açıkladı. Çatalca-Halkalı banliyö tren hattı müjdesini de verdi.



Çatalca’da seçmene seslenen AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, vaatleri hakkında şu bilgileri verdi: “Kültür merkezi oluşturacağız. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na yakın yerde 6 dönüme yakın bir yer var, yanında 8 dönüme yakın bir yeşil alan var. Orada Çatalca’ya layık bir kültür merkezi olacak. İçinde mutlaka bir nikah sarayı, engelliler merkezi, kadınlarımıza el işi kursları, sineması, tiyatrosu olacak. Burası 24 saat yaşayan bir merkez olacak. Artık mevcut sanayi Çatalca’yı kaldırmıyor. Sanayideki bütün esnaflarımızla istişare halindeyiz. Sanayiyi Çatalca’ya uygun bir yere taşıyacağız ve modern bir sanayi inşa edeceğiz. Orada bulunan esnaflarla istişareler yapacağız ve mevcut sanayiinin olduğu o alana da Çatalcalı’nın özlem duyduğu yere de küçük çapta bir alışveriş merkezi yapmak istiyoruz” dedi.



Çatalca’da toprak satışı olmayacak

 

Çatalca’nın 40 yıllık bir özlemi olduğuna dikkat çeken Üner, “Çatalca’ya bir üniversite getireceğiz. Çatalca’nın gençleriyle beraber dışarıdan gelen bütün öğrencilerimize sahip çıkacağız. Çatalca’mızı modern bir şehir haline getireceğiz. Binali Yıldırım, geldiğinde Çatalca’nın büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtirken ağzından arsa lafı çıktı. CHP’liler hemen başlamışlar. ‘İşte ağzından arsa lafı çıktı. Bunlar Çatalca’yı satacaklar’ diye yaygara koparmaya başlamışlar. Sen zaten Çatalca’yı 10 yıldır satıyorsun. Bu söylediklerin ayıp. Sen Çatalca’ya bugüne kadar bir taş koymadın ve Çatalca’nın her tarafını satıyorsun. Çıkmışsın ‘Bunlar Çatalca’yı satacak’ diyorsun” dedi.



Halkalı-Edirne arasındaki hızlı tren güzergahı Çatalca’dan geçecek

 

Çatalca’yı satmaya değil, hizmet etmeye geldiğini söyleyen Üner, sözlerini şöyle tamamladı: “Halkalı-Edirne arasına hızlı tren yapılacak ve bu hızlı trenin güzergahı Çatalca’dan geçecek. Aynı zamanda Çatalca-Halkalı arasına banliyö tren hattı geliyor. Çatalca’dan hızlı trene binen kişi Türkiye’nin her yerine, İstanbul’un her yerine gidebilecek. Burada Çatalca’daki insanlarımızın İstanbul’un her yeriyle entegre olma noktasında en güzel ulaşım noktasına ulaşacağız. Biz bütün ekibimizle canımızı dişimize takarak, gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmek için geleceğiz. Biz verdiğimiz her sözü yerine getireceğiz. Çünkü biz İBB ve hükumetimiz ile birlikte istişare ederek bunların sözlerini verdik ve aldığımız o sözlerle sizlerin karşısındayız. Allah nasip ederse Çatalca bizim dönemimizde bugüne kadar yaşamadığı en güzel dönemi yaşayacak. Ben size bunun sözünü veriyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:30
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. kültür

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