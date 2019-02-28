Mesut Üner: "Çatalca’da mevcut belediyenin yaptıkları yetersiz"

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Gençler doğal olarak geleceklerini düşünüyor. İş, aş, olanak vereceksiniz ki burada bir hayat kurmak için nedenleri olsun. Bizim projelerimiz var. Ulaşım, iş, tesis, tarım, yatırım, üniversite dahil birçok planımız var” dedi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, 27 binmetrekarelik ekoköy projesini hayata geçirerek işsizlik sorununu çözeceklerini ifade etti.Gençlerin Çatalca’da kalmaları için rasyonel projelere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Üner, “Maalesef mevcut belediyenin yaptıkları yetersiz. Gençler doğal olarak geleceklerini düşünüyor. İş, aş, olanak vereceksiniz ki burada bir hayat kurmak için nedenleri olsun. Bizim projelerimiz var. Ulaşım, iş, tesis, tarım, yatırım, üniversite, birçok planımız var” dedi.

Çocuklar güvenli bir şekilde, gelecek kaygısı olmadan büyümeli

Çocuklu ailelere mesajlar veren Üner, “Çocuklarınızın yarınlarını planladığımız Çatalca’da çocuklarınızın güvenli bir ilçede, güvenli bir ortamda, güvenli bir şekilde, gelecek kaygısı olmadan büyümeleri ve onların istikbalini güzelleştirmek için elimizden gelen bütün projeleri hayata geçireceğiz” ifadesinde bulundu.

İstihdamı artıracak projelerle geliyor

İstihdama ve hayvan haklarına değinen Üner, şunları söyledi: “İstihdamı artıracak projelerimizle geliyoruz. Biz zaten mevcut düzeni değiştireceğiz. Biz Çatalca’nın ekolojisine uygun, atmosferine zarar vermeyecek projeler geliştiriyoruz. Hayvan hakları deyince tüm İstanbul, tüm Türkiye Çatalca’yı örnek gösterecek. Çünkü biz köylüyüz. Hepimizin ahırında, kümesinde hayvanları var. Hepimiz hayvan severiz. Sokak hayvanlarına yönelik bir projemiz var.”

Vatandaş kendini geliştirebileceği kurslardan mahrum olmayacak

Çatalca’da sosyal hayatı, el becerilerini ve yetenekleri artıracak kursları da düşündüklerini açıklayan Üner, konuşmasını şöyle bitirdi: “Erkelerin sosyal hayatını akşam işten eve döndüklerinde kahvehaneyle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Kendilerini geliştirebilecekleri projelerimiz, katılabilecekleri kurslar olacak. Kadınlarımız Çatalca’mızın mihenk taşıdır. Kadınlarımızın varlığı ile Çatalca’mız gelişiyor. Kadınlarımız geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı yetiştiriyor. Kadınlarımıza sadece dikiş, nakış değil, tüm sosyal aktivitelerden faydalanabilecekleri alanlar açacağız.Psikolojik danışmanlıktan kendilerini geliştirebilecekleri kurslara kadar her şeyi düşündük.”