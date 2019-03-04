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Mesut Üner: Çatalca’da köklü değişim yaşanacak

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Bahşayiş sakinlerine müjdeyi verdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:01
Mesut Üner: Çatalca’da köklü değişim yaşanacak

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Bahşayiş sakinlerine müjdeyi verdi. Bahşayiş, “Belediyenin köylerimizde bulunan yerlerinin gelirlerini köylerimize bırakacağız. Köyün gelirlerini muhtarlığa bırakacağız, o da nerede ihtiyaç varsa oraya harcayacak” dedi.

 

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, seçim gezisine Bahşayiş ile devam etti. Mahalle sakinlerine seslenen Üner, konuşmasına şöyle başladı: “Sayın Muhtarım, Cumhur İttifakı’nın Meclis Üyesi olan arkadaşlarım ve Bahşayiş’in değerli insanları, buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cem Başkan buraya geldiğinde ne konuştuğuna şöyle bir baktığımda, içi boş ama kendisine ait olmayan şeyleri kendi yapmış gibi sizlere sunmuş. Bir yanlış vardı, 2009 yılında Muratbey’i Büyükçekmece’ye, Bahşayiş ve Nakkaş’ı da Arnavutköy’e bağlamışlardı. Ama yaptığımız girişimler neticesinde Bahşayiş ve Nakkaş’ı Arnavutköy’den Çatalca’ya, Muratbey’i de Büyükçekmece’den tekrar Çatalca’ya bağlattık. Eğer Ak Parti komisyonlarından bu karar geçmeseydi bu saydığımız mahalleler Çatalca’ya bağlı olmayacaktı. Ama Cem Başkan bunları sizlere gelip şu şekilde anlattı: ‘O dönem Meclis Üyesi Süleyman Çelebi ve Mevlüt abiye çok teşekkür ediyorum’ dedi. Başkan gerçekten doğru bilgiler vermiyor. Süleyman Çelebi ve Mevlüt Bey, o dönem komisyonda olabilirler ama sonuçta Ak Parti’nin iktidar olduğu bir yerde CHP’nin kararıyla buraların tekrardan Çatalca’ya bağlanması mümkün değil” dedi.

 

“Sadece kaldırımlar boyandı, muhtarlar da rahatsız”

 

Üner, konuşmasına şöyle devam etti: “Az önce Muhtarımla görüştüm. Burada Çatalca Belediyesi’nin hizmeti nedir? Bir hizmeti var mı? diye sordum. Muhtarım ‘sadece kaldırımlar boyandı’ dedi. Başka bir icraat yapılmamış. Şuradaki dükkânlar belediyeye ait, tadilat bile yapmamışlar. Gelmiş bir de burada ‘muhtarı da değiştirelim’ demiş. Senin muhtarla ne derdin var? Sen projelerini anlat. Ondan sonra halk ne gerekiyorsa sana söylesin. Cem Başkan 2014-2019 yılları arasında projelerini sundu. Bir tanesini yapmadı. Onlara oy veren de vermeyen de mağdur oldu. Bunların arasında üniversite, kültür merkezi vardı, hiçbirisi yapılmadı. Cem Başkan’ın yapmadığı her projeyi biz yapacağız, söz veriyoruz. ’Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’. 2006 yılında Çatalca’ya bir çevre yolu yapıldı. Şimdi o yol bir gün kapansa Çatalca’ya ne girilir ne de çıkılır. Nazım Özbay Kültür Merkezi yapıldı. Futbol sahası, adliye binası yapıldı. Okullarımız yapıldı. Üst geçitler, hemzemin geçitleri yapıldı. Doğalgaz geldi ve Cem Başkan gittiği her köyde doğal gazı kendilerinin getirdiğini söylüyor. Yapılan bu hizmetlerde bir tane emekleri yok. Bizim yaptığımız bütün hizmetleri kendileri yapmış gibi sahipleniyorlar. Bazen onlara soruyorum, ‘hangilerini yaptınız?’ diye. Bize ‘yazısını biz yazdık’ diyorlar. Ya arkadaşlar herhangi bir vatandaş da İBB’ye dilekçe yazar, doğalgaz istiyoruz diye. Ama bu saydıklarım hatta eksik saymış olabilirim, bunların hepsi 2006 yılında İsmail Başkan’ın AK Parti’ye geçtiği dönemde yapıldı” ifadelerini kullandı.

 

“Belediye arazilerinin gelirleri köylüye kalacak”

 

Sözlerini köy halkına müjde vererek kapatan Üner, sözlerini şöyle bitirdi: “Bahşayiş Mahallesi sakinleri, İSKİ’nin mutlak koruma kanununda bir yönetmelik değişikliği geldi. İSKİ bundan sonra mutlak koruma alanı içerisinde bulunan hiçbir yeri, hiçbir şekilde yıkamayacak. Burada daha önce 12-13 tane yer istimlak edilmişti. Oradaki vatandaşlarımızın evleri yıkılma noktasındaydı. Muhtarımız geldi, ‘bu insanlar mağdurlar, bu insanların mağduriyetini giderelim’ dedi. Biz muhtarımızla beraber gittik ve yıkımları durdurduk. Bahşayiş ve bütün köylerimizdeki insanlarımız ne istiyorsa biz onu yapmaya söz veriyoruz. Sizler isteyeceksiniz, biz yapacağız. Ayrıca belediyenin köylerimizde bulunan yerlerinin gelirlerini köylerimize bırakacağız. Köyün gelirlerini muhtarlığa bırakacağız, o da nerede ihtiyaç varsa oraya harcayacak ” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:01
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