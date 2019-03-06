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Mesut Üner: Çatalca’da 4 bine yakın kaçak inşaat var

Çatalca’nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Söz Sizde” programı kapsamında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:32
Mesut Üner: Çatalca’da 4 bine yakın kaçak inşaat var

Çatalca’nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Söz Sizde” programı kapsamında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. İmar konusunu mutlaka çözeceklerini söyleyen Üner, “İstanbul‘un 39 ilçesinde bir tek Çatalca’da bu sorun mevcut. Çünkü Çatalca’da 4 bin’e yakın kaçak inşaat var. İlçe belediyesi hakkaniyetle görevini yapsaydı hiçbir vatandaşımız şu anda mağdur olmayacaktı. Biz bu sorunu ortadan kaldıracağız” dedi.

 

Söz Sizde Programı kapsamında Kestanelik Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ” Biz “Söz Sizde” programlarında sizin bizden olan taleplerinizi almak istiyoruz. O taleplerin doğrultusunda tekrardan sizlerin karşısına geçip bunlarla ilgili açıklama yapmak istiyoruz. Burada samimi bir ortam var. Hiç çekinmeden bizden talep ve sorunlarınızı dile getirin çünkü siz isteyeceksiniz biz yapacağız” dedi.

 

Muhtar çözüm bekliyor

 

Söz alan Mahalle Muhtarı, “Yalnız Çatalca’nın değil, İstanbul’un hatta bütün Türkiye’nin sorunu 2018 yılında çıkan yasaya göre geriye dönük binalara yapı kayıt belgesi verilecek diye bir yasa çıktı ama bizim insanımız bunu fırsat bilip hepsi başvurdu. İşin garip tarafı beyana dayalı bir şekilde kayıt belgesi alındı. Bunlardan Çatalca’da binlerce var. Şimdi bu kayıt belgeleri geri toplanıyor. Elektirik, doğalgaz ve su aboneliği alamıyorlar, üstelik ceza kesiliyor. Buna kesin bir çözüm istiyoruz. 1970’li yıllardan beri çarşı bizim köyümüzün geri kalmasına sebep oldu. Şurada küçük bir alanı yıkılırsa köyümüzün makus talihi değişecek. Burada bir araba kaldığı zaman Dağyenice’ye kadar konvoy oluyor. Ama orada ki 60 metrekarelik bir alan istimlak edilip yıkılırsa yol açılacak. Bir yangın olsa, hasta olsa araçlar oraya gidemeyecek ve insanlar orada telef olacak” diye konuştu.

 

“Belediye hakkaniyetle görevini yapsaydı vatandaş mağdur olmayacaktı”

 

Muhtarın taleplerine cevap veren Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Muhtarımın istimlaklar ile ilgili talebine yanıt vermek işitiyorum. Girişteki yerin istimlak karaları 15 Mayıs’ta İBB tarafından onaylandı. Yalnızca planlara işlenecek ve bunlarla ilgili gelip tespit yapacaklar. Bu istimlakları muhtarla beraber tamamlayacağız. Çünkü en az 10 köye gitmek için insanlar bu yolu kullanıyor. Bu iş mutlaka çözülecek. İmar barışıyla ilgili sorun var. İstanbul‘un 39 ilçesinde bir tek Çatalca’da sorun var. Çünkü Çatalca’da 4 bin’e yakın kaçak inşaat var. İlçe belediyesi hakkaniyetle görevini yapsaydı hiçbir vatandaşımız şu anda mağdur olmayacaktı. Eğer bu yapılar 2018 yılında yapıldıysa beyanlarla ilgili bir sorun varsa ona bakılacak. Ama ben onlarla ilgili İBB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşeceğim, alacağımız cevap doğrultusunda buradaki arkadaşları mağdur etmeyecek şekilde bir çözüm bulmaya çalışacağız”yanıtını verdi.

 

“İçişleri Bakanlığı ve İBB ile görüşeceğiz”

 

“Jandarmanın tekrar geri getirilmesini istiyoruz.” diyen vatandaşa ise Mesut Üner, şu yanıtı verdi: “Jandarma konusunu biz de istiyoruz. Biz mutlaka jandarmanın tekrardan Kestanelik’e gelmesini istiyoruz. Çünkü Kestanelik geçiş noktası olduğu için buranın güvenliğini sağlamamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı ve İBB ile görüşeceğiz. Buradaki eski jandarma binasını yapacağız. Jandarma yeniden burada göreve başlayacak” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:32
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