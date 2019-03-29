0553 313 94 23

Mesut Üner: “Çatalca organik tarım pazarı ile kazanacak”

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’nın mahallelerini üretim noktasına dönüştüreceklerini söyleyerek, organik tarım pazarlarının yalnızca bir noktadan yapılmayacağını, mahallelere yayarak halkın üreteceğini ve maddi kazanç sağlanacağını belirtti.

29 Mart 2019 Cuma 16:48
Mesut Üner: “Çatalca organik tarım pazarı ile kazanacak”

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’nın mahallelerini üretim noktasına dönüştüreceklerini söyleyerek, organik tarım pazarlarının yalnızca bir noktadan yapılmayacağını, mahallelere yayarak halkın üreteceğini ve maddi kazanç sağlanacağını belirtti.


Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, vatandaşlara açacakları Çatalca Kent Araştırmaları Merkezi projesi hakkında bilgi verdi. Üner, “Kent kimliğimiz akademik bilgiyle güçlenecek. Manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine katkı sağlamak önceliğimiz olacak. Bu amaçla kuracağımız araştırma merkezimiz, Çatalca’nın tarihi geçmişine ve kültürel değerlerine akademik araştırmalarla ışık tutacak, geleceğimizi bilgi ve irfanla zenginleştirecek” dedi.



“Kültür ve turizmde AR-GE çalışmaları yapılacak”


Üner, kültür alanındaki projelerine ilişkin ise “Tarihimizi, kültürümüzü yansıtacak bu yerde tarihle uğraşan bütün arkadaşlarımızı görevlendireceğiz. Çatalca’nın değerlerini ortaya çıkartmasını sağlayan bir merkez olacak. Kültür ve turizm anlamında AR-GE çalışmaları yapılacak bu merkezde yeni nesiller, tarihimize daha yakından bakacak” diye konuştu.



"Mini işletmeler kuracağız"


Tarih müzede açacaklarını belirten Üner, “Mübadele Müzesi’ne ek olarak Çatalca’mızın etkin tanıtımına imkan sağlayacak Tarih Müzesi kuracağız. Müzemiz süreli sergilere ev sahipliği yapacak imkanlarla donatılacak. Yeni nesiller tarihimize ve kültürümüze daha yakından bakacak, görecek, övünecek. Meydanlarımız cazibe merkezine dönüşecek. Mahalle meydanlarımızın çevre düzenlemelerini yapacağız. Meydanlarda mahalle sakinlerimiz için mini işletmeler kuracağız. Bu işletmelerde yöresel ürünlerin satış ve pazarlaması yapılacak, ticaret bereketlenecek. Mahalle meydanlarımız göz kamaştıracak. Bizler mahalle meydanlarını yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Ayrıca, Üner, Çatalca’nın mahallelerini üretim noktasına dönüştüreceklerini söylerken, organik tarım pazarlarının yalnızca bir noktadan yapılmayacağını, mahallelere yayarak halkın üreteceğini ve maddi kazanç sağlanacağını da belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:48
  1. kültür
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    1. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    2. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    3. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    4. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    5. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    6. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    7. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    8. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    9. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    11. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    12. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    13. Marmara’da poyraz fırtınası
    14. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    15. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    16. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    17. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    18. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    19. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    20. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    21. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    22. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    23. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    24. Mermer blokları altında kalan işçi..
    25. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    26. Mardin'de balon turizmi başladı
    27. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    28. Hafif ticari araç sulama kanalına..
    29. Cumhur İttifakı Yunusemre ve..
    30. Trump'tan kriz çıkaracak adım: Haftaya..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!