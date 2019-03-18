0553 313 94 23

Mesut Üner, “10 yıldır hizmet etmedikleri halde 5 yıl daha isteyen bir aday var”

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, seçim bölgesindeki hanımlarla kahvaltıda buluştu.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:32
Mesut Üner, “10 yıldır hizmet etmedikleri halde 5 yıl daha isteyen bir aday var”

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, seçim bölgesindeki hanımlarla kahvaltıda buluştu. Burada konuşan Üner, “Halkalı-Sirkeci banliyö tren hattının aynısını güzel Çatalca’mıza da getireceğiz. Çatalca-Halkalı banliyö hattı sayesinde insanlarımız rahatça istedikleri yere gidebilecekler. 10 yıldır hizmet etmedikleri halde sizlerden 5 yıl daha isteyen bir aday var” dedi.



Çatalcalı hanımların yoğun ilgi gösterdiği kahvaltı organizasyonunda konuşan AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, sözlerine bir müjdeyle başladı. Kadınlar için sosyal tesislerle ilgili projeleri bulunduğunu söyleyen Üner, mevcut CHP’li Başkan Cem Kara’ya eleştirilerde bulundu.


“10 yıldır hizmet yok, 5 sene daha istiyor”



Başkan Adayı Üner, “10 yıldır hizmet etmedikleri halde sizlerden 5 yıl daha isteyen bir aday var. Takdir tabi ki sizindir. Ancak bizim yaptığımız hizmetleri kendisi yapmış gibi gösteriyor. Bunun da altını çizmek istiyorum” dedi.



40 vaatleri var, gerçekleşen vaatleri sadece 3


CHP’li başkan Cem Kara’nın verdiği 40 vaadin yerine getirilmediğini söyleyen Üner, sözlerine şöyle devam etti, “Şu ana kadar size söz verip gerçekleştirebildikleri 3 proje var. Onları da İBB’den aldıkları asfalt, park bahçe yardımıyla yaptılar. Yani o işlerini de biz yaptık. Yeni projelerimizde bir kültür merkezi düşünüyoruz. Bu merkezde kadınlarımıza kurs vereceğiz. İçerisinde engelli vatandaşlarımızın da zaman geçirebileceği bir alan olacak” diye konuştu.



Çatalca-Halkalı banliyö hattı açılacak


Ulaşım ve diğer projeler hakkında konuşan Üner, sözlerini şöyle bitirdi, “Halkalı-Sirkeci banliyö tren hattının aynısını güzel Çatalca’mıza da getireceğiz. Çatalca-Halkalı banliyö hattı sayesinde insanlarımız rahatça istedikleri yere gidebilecekler. Kadınlarımızla ilgili yapacağımız sosyal projelerimizin yanı sıra içinde düğün salonları da bulunan sosyal tesisler yapacağız. Bu sosyal tesislerle beraber üniversite projemiz de var. Onu da gerçekleştireceğiz. 10 yılda kaybettiklerimizi 5 yılda kazanacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:32
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yargıtay bir bozmuş, Mansur istemiş, bir daha bozmuş!
    1. Yargıtay bir bozmuş, Mansur istemiş,..
    2. Borsa, haftaya yükselişle başladı
    3. Securitas'tan 2019'da 2 bin 500..
    4. Dolar/TL, 5,4590 seviyesinde işlem..
    5. Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
    6. Gram altın 229 lira seviyelerinde
    7. İran'ın batı sınırında çatışma: 1 ölü
    8. Uzman erbaş-uzman çavuş, uzman onbaşı..
    9. Haçlı Batı’nın marifeti yak, yık, öldür!
    10. Mansur Yavaş'tan istifa açıklaması
    11. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    12. Brent petrolün varili 67,25 dolar
    13. Dünya Fair Play Konseyi'nden..
    14. Trabzonspor’un yabancıları rekor kırdı
    15. Milletvekili Fırat’ın 18 Mart..
    16. Van’da 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
    17. Gazze’nin ilacına Siyonist bombası
    18. "Her Türk, Kıbrıs'a bir defa da olsa..
    19. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    20. Avrupalı Türklerin ayakta kalma..
    21. 1. Lig'de heyecan artıyor
    22. Çanakkale şehitleri Kazakistan'da anıldı
    23. Kocaeli'de DEAŞ operasyonu
    24. Doğu illeri için buzlanma ve çığ..
    25. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı
    26. Kocaeli'de terör propagandası operasyonu
    27. Döviz kurları
    28. Aydınlı çiftçiler dijital becerilerini..
    29. 20 yıl sonra tapularına kavuştular
    30. Maduro, kabinenin istifasını istedi
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Fransız siyasetçi Catherine Blein'den skandal Yeni Zelanda paylaşımı!
    Fransız siyasetçi Catherine Blein'den skandal Yeni Zelanda paylaşımı!