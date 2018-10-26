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Mesut Özil'den dikkat çeken Payitaht Abdülhamid mesajı

İngilizlerin dünya devi Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinden bir repliği hesabından paylaştı.

26 Ekim 2018 Cuma 15:25
Mesut Özil'den dikkat çeken Payitaht Abdülhamid mesajı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil, 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin hayanı çıktı. Başarılı futbolcu, TRT 1'de yayınlanan diziden bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

Mesut, dizideki "Evladım uyan ki millet de uyansın. Uyan ki düşmana karşı dimdik durasın" repliğini "Eyvallah" notuyla yayınladı.

Tecrübeli futbolcunun Instagramı'ın hikaye bölümünden yaptığı bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 15:25
  1. Mesut Özil
  2. Payitaht Abdülhamid
  3. TRT 1
  4. Arsenal
  5. Premier Lig

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