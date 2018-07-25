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Mesut Özil'in ayrılığı Türkiye'nin de önünü açtı!

Mesut Özil'in ırkçı baskı nedeniyle Almanya Milli Takımından ayrıldığını açıklaması, EURO 2024'ü düzenlemek için Almanya ile yarışan Türkiye'nin de önünü açmış oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
Mesut Özil'in ayrılığı Türkiye'nin de önünü açtı!

Alman Milli Takımını bırakarak, federasyon başkanı Grindel'e kabarık bir fatura çıkaran Mesut Özil, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile Almanya arasında yaşanan kıyasıya rekabette ülkemizi avantajlı konuma getirmiş oldu.

ALMANYA'NIN EURO 2024 ŞANSINI ZORA SOKTU

Akşam'ın haberine göre; 29 yaşındaki oyuncunun, Milli takımı bırakma nedeni olarak maruz kaldığı ırkçılık olaylarını gerekçe göstermesi Almanya'nın EURO 2024 ev sahipliği şansının iyice zora girmesine sebep oldu. UEFA'daki üyelerin birçoğunun bu olaylardan rahatsız olduğu ve oylarını Türkiye'den yana kullanacakları dile getiriliyor.

50 YILIN EN KÖTÜ BAŞKANI

Almanya Futbol Federasyonu'nun bu gelişmeler sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya başladı. Almanya Futbol Federasyonu'nun eski basın sözcüsü Harald Stenger yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel'in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
  1. Futbol
  2. Mesut Özil
  3. Almanya
  4. Türkiye

YORUM YAZ

  • Yozgatlı Yozgatlı 1 sa önce
    Erdoğanı ve AKP'yi o kadar çok seviyorsa, neden Alman Milli Takımına katıldı???Neden Türkiye Milli Takımına katılmadı???Özil besleyen eli ısırdı ve böylesi karaktere sahip olan birinden hâyır gelmez, ne millete ve ne de memlekete.
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