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Mesut Özil'den flaş karar! Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil son dönemde yaşanan olaylardan dolayı Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

22 Temmuz 2018 Pazar 21:15
Mesut Özil'den flaş karar! Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Mesut Özil, Almanya milli takımını bırakma kararını, "Yaşanan olaylar sonrasında uzun süre düşündüm ve ırkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için artık Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğim. Bu formayı büyük bir heyecanla giyiyordum ancak artık bu durum böyle değil.''

''BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU''

''Bu kararı almak gerçekten çok zordu çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı. Bencilce davrandılar ve beni bir politik propagandaya alet ettiler. Artık yeter. Irkçılık hiçbir zaman anlayışla karşılanmamalı. Almanya için yaptıklarım unutuldu. Bana karşı olan olan tutumları, Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu.

Irkçılığı kabul edemem. Artık Almanya milli takımında oynamak istemiyorum. Almanya'da artık istenmeyen adam olduğumu düşünüyorum. Ben Almanya için hep mücadele ettim. Ancak Almanya Futbol Federasyonu ve ülkedeki birçok kişinin bana olan davranışları nedeniyle Almanya milli takımı formasını giymek istemiyorum.

Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben niye Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi?" ifadeleriyle açıkladı.''

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 21:15
  1. Mesut Özil
  2. Alman milli Takımı

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