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Mesut Özil geri adım atmadı: Bugün olsa yine yaparım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya'da linç edilen Mesut Özil tepkilere sert çıkarak "Bugün olsa yine aynı fotoğrafı çektiririm." dedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:36
Mesut Özil geri adım atmadı: Bugün olsa yine yaparım

Almanya Milli Takım formasını giyen Türkiye kökenli futbolcu Mesut Özil, tepki görmesine neden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafa ilişkin konuştu. Özil, "Ne olursa olsun yine de aynı fotoğrafı çektirirdim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu şunları söyledi:

"BENİ YALANCILIKLA SUÇLADILAR"

"Almanya'da büyüdüm ama kökenlerim Türk. İki kalbim var: Biri Türk, biri Alman. Annem, çocukluğumdan beri herkese saygılı olmam gerektiğini ve nereden geldiğimi unutmamamı söylerdi. Mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluştum. O buluşmada çekilen fotoğraf, Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı insanlar beni yalancılıkla, düzenbazlıkla suçladı ama o fotoğrafın politik bir amacı yoktu.

"NE OLURSA OLSUN YİNE AYNI FOTOĞRAFI ÇEKTİRİRDİM"

Alman medyası ise durumu farklı yansıttı. Sayın Erdoğan'la buluşmayı reddetmek, atalarıma saygısızlık olurdu. Benim için kimin devlet başkanı olduğunun önemi yok. Eminim ki Kraliçe ve İngiltere Başbakanı May de Sayın Erdoğan'ı ağırladıklarında aynı saygıyı göstermiştir. Son seçimde ya da ondan önceki seçimde, ne olursa olsun yine de aynı fotoğrafı çektirirdim."

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:36
  1. Mesut Özil
  2. Almanya
  3. fotoğraf

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