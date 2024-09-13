Dünyaca ünlü Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil ile Çilehane Camii’nde cuma namazı sonrası bir araya geldi. Erbaş, gönüllü olarak caminin temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, futbolu bırakmasının ardından kendini sosyal çalışmalara adadı.
Sahalara veda eden Mesut Özil, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde..
BİR ARAYA GELDİLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çilehane Camii'nde cuma namazı sonrası eski milli futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi.
SOHBET ETTİLER
Erbaş ile Özil bir süre baş başa sohbet etti.
TEŞEKKÜR ETTİ
O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, gönüllü olarak cami temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti.
Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum.
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