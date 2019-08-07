Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu? Sürpriz talip edildi. Premier Lig takımlarından Arsenal'da top koşturan Mesut Özil'e MLS ekiplerinden D.C. United'ın talip olduğu iddia edildi.

D.C. United'da top koşturan Wayne Rooney'ın İngiltere Championship Ligi ekibi Derby County'le anlaşması sonrası Amerikan ekibi D.C. United'ın yöneticileri rotayı Arsenal'in Türk kökenli yıldız futbolcusu Mesut Özil'le çevirdi. Mesut Özil’e ilgisini ilk bildiren takımın D.C. United'ın olduğunu yazan Washington Post'un haberine göre D.C. United'ın yöneticileri bu hafta Mesut Ozil için Arsenal'in temsilcileriyle görüşecek. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Schalke ile başlayan Meust Özil, Bremen, Real Madrid'in ardından Arsenal'e geçti. 2013 yılında Arsenal'e transfer olan Mesut Özil'in ingiliz ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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