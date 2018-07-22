Mesut Özil Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı mı olacak? Mesut Özil Alman Milli Takım’dan ayrıldı mı?

Almanya Milli takımında oynayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından maruz kaldığı ırkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Mesut Özil’e Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulan 4 ofisten birinde görev mi yoksa Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı mı olacak merak konusu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle eleştirilere maruz kalan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, konuyla ilgili sessizliğini bozarak, Başkan Erdoğan'ın davetine icabet etmesinden dolayı asla pişmanlık duymadığını açıklamıştı. Mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da eğitim ve yardım gecesinde bir araya geldiğini aktaran Türk asıllı futbolcu Mesut Özdil, "Annem her zaman bana geçmişimi, aile geleneklerimizi unutmamamı öğütledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmam siyasi ya da seçimlerle alakalı değildi. Benim için Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmek ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı göstermekti" açıklamasını yapmıştı. Mesut Özdil, Almanya’da rıkçı saldırılarına fazla dayanamadı ve Alman milli takımından ayrıldığını duyurdu. Mesut Özdil’in Alman milli takımından ayrılması Mesut Özdil Türkiye’ye gelip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kurulan ofislerden birine mi yoksa Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı mı olacak soruları dillendirilmeye başlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Değerli oyuncu Mesut Özil, Cumhurbaşkanımız ile neden buluştuğunu, bugün olsa yine görüşeceğini söylüyor. Kendisini bu asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Fakat Mesut beyin bu süreçte nasıl bir baskıya maruz kaldığını düşünün. Nezaket, hoşgörü, çoğulculuk nerede kaldı?!"

Mesut Özil kimdir?

2008 yı bir kontrata imza atarak Werder Bremen’e transfer olan Özil, bu kontratla beraber 2011yılına kadar Bremen’e bağlandı. 2008–2010 yılları arasında Bremen forması altında çıktığı 71 lig maçında toplam 13 gol kaydeden başarılı futbolcu, Bremen’de 11 numaralı forma ile orta sahada, oyun kurucu olarak görev aldı. 2006–2007 sezonu başında Almanya U-19 Milli Takımı’nda oynamaya başlayan Özil, 2007 yılında U21, 2009 yılında ise A Milli takıma kadar çıkmayı başardı. İlk A Milli maçını 11 Şubat 2009tarihinde Norveç’e karşı oynayan genç futbolcu, uluslararası arenadaki asıl çıkışını ise 2010 FIFA Dünya Kupası’nda sergiledi.

Kupadaki başarılı futbolu ve takımını sırtlayan golleri ile dikkat çeken Özil, takımının dünya 3.sü olması ve Bronz Madalya almasında büyük bir rol oynarken, FIFA tarafından da Altın Top Ödülü’ne aday gösterildi. Mesut Özil’in kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Mutlu Özil ise Hebler 06 takımında top koşturmaktadır.