Saldırıya uğrayan Mesut kendini Kangal'a emanet etti Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, Londra'da bulunan evinin önüne Sivas Kangalı bağladı.

Takım arkadaşı Kolasinac ile birlikte gaspçılar tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, kendi güvenliğini sağlamak için harekete geçti. İngiliz istihbaratının saldırganları henüz bulamaması üzerine Türkiye'den Sivas Kangalı getiren yıldız futbolcu, köpekleri Londra'daki evinin kapısına bağladı. İki kişi gözaltına alınmıştı Geçtiğimiz günlerde F. Ercan ve S. Ekinci isimli iki kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı. Zanlıların sorgusunun sürdüğü açıklanırken İngiliz polisi karanlık olayı çeteye bağladı.

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