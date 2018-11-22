THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mesut Barzani'den Abdulmehdi yönetimine tam destek

22 Kasım 2018 Perşembe 19:06
Mesut Barzani'den Abdulmehdi yönetimine tam destek

BAĞDAT (AA) – Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, IKBY'de geçen yıl yapılan gayrı meşru referandum sonrası ilk kez geldiği Bağdat'ta "Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetine tam destek" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Haşdi Şabi komutanlarından ve meclisteki Bina Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri tarafından karşılanan Barzani, Bağdat temasları kapsamında ilk olarak Başbakan Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmede Abdulmehdi, "Irak'taki diktatörlüğün son bulmasına ve demokratik dönüşüme liderlik edenlerden biri" olarak nitelendirdiği Barzani'ye, "Çok sayıdaki sorunun çözümü ve elde edilen kazanımların uygulanması için Bağdat ile Erbil arasında bu tür ziyaretlerin sürmesini diliyoruz." dedi.

Barzani ise "dostum ve kardeşim" dediği Abdulmehdi'yi yeni hükümet dolayısıyla tebrik etti. KDP lideri, Başbakan Abdulmehdi'ye yeni Irak'ın inşası için güçlü destek sunacaklarını ifade etti.

Bağdat temaslarına Meclis Başkanı Halbusi ile basına kapalı şekilde gerçekleştirdiği görüşmeyle devam eden Barzani, daha sonra Bina Koalisyonu lideri Amiri ile bir araya geldi.

Barzani, görüşme sonrası Amiri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bağdat ziyaretimin amacı, dışarıya ve içeriye 'Irak'ta bize sunulan yeni fırsatı değerlendirmeye hazırız' mesajı vermek." ifadesini kullandı.

Geceyi Bağdat'ta geçirecek olan Barzani'nin yarın Necef'e geçerek Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile bir araya gelmesi bekleniyor.

KDP lideri Mesut Barzani'ye ziyaretinde yeğeni IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani de eşlik ediyor.

Mesut Barzani, 25 Eylül 2017'de yapılan gayri meşru referandum sonrası ilk kez Bağdat'ı ziyaret ediyor.













Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:06
  1. Adil Abdulmehdi
  2. Bağdat
  3. Mesud Barzani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır
    1. Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına..
    2. Kılıçlar çekildi! Çin'den ABD'ye çok..
    3. Moskova'da "Türk Kültürü Günü" yapıldı
    4. Deniz suyunu ilaç diye satıyorlar
    5. Mühimmat faciası raporu yayınlandı!
    6. Bakü'de 4. Uluslararası Gayrimenkul ve..
    7. UEFA Başkanı Ceferin, Uluslar..
    8. Karadağ'dan yabancı yatırımcılara..
    9. Açıklama geldi! Deniz seferleri iptal..
    10. Kerem Tunçeri'den Wilbekin açıklaması
    11. Hakkari üs bölgesindeki patlamanın..
    12. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca,..
    13. Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam..
    14. MSB: (Süngütepe'deki patlama) Mermi..
    15. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk..
    16. Evlilikte muhabbet çok önemli
    17. İsrail suikast ile tehdit etti!
    18. Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası
    19. Haftanın MVP'si Shved
    20. Magnezyum eksikliği bakın neler yapıyor
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı