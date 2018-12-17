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Mesut Barzani ile McGurk "Suriye"yi görüştü

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'nin son siyasi ve güvenlik durumunu ele aldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:37
Mesut Barzani ile McGurk "Suriye"yi görüştü

ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'nin son siyasi ve güvenlik durumunu görüştü.

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Barzani'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Barzani ile McGurk başkanlığındaki bir heyet, eski IKBY liderinin Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, konuk heyet Suriye'nin son siyasi ve güvenlik durumu başta olmak üzere DEAŞ ile mücadele ve ABD'nin Suriye’deki stratejisi hakkında bilgi verdi.

Barzani de Kürtlerin Suriye'deki geleceğinden endişelerini dile getirdi, bu konudaki risklere karşı fikirlerini paylaştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu temsilcilerinden William Roebuck, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Doaglas Silliman ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Stave Fagin de kabulde hazır bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:37
  1. Brett McGurk
  2. Mesut Barzani
  3. Suriye

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