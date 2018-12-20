Mesut Barzani ABD'nin Suriye'den çekilmesinden "kaygılı"

ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Suriye'deki son gelişmelerden kaygılıyım." ifadesini kullandı.

Barzani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ismini zikretmeden Washington yönetiminin Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu gelişmenin kendisini kaygılandırdığını belirten Barzani, Suriye'deki son gelişmelerin çatışma ve şiddeti tırmandırmamasını umut ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının aksine terör örgütü DEAŞ'ın henüz bitmediğini savunan ve Suriye'deki Kürtlerin "DEAŞ'lı teröristlerin saldırıları, ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve diğer tehditler nedeniyle acı çektiğini" dile getiren Barzani, "Kürtler artık daha fazla acı çekmek istemiyor." ifadesini kullandı.