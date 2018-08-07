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Mesud Barzani'den seçimlerin ertelenmesi iddiasına yalanlama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesud Barzani, ABD'li yetkililerin kendisinden 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimlerinin "ertelenmesini istediği" yönündeki iddiaları yalanladı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:13
Mesud Barzani'den seçimlerin ertelenmesi iddiasına yalanlama

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani, partisinin Erbil'de düzenlediği programda, IKBY medyasında son günlerde yer alan "ABD'nin kendisinden seçimlerin ertelenmesini istediği" yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un, 1 Ağustos'ta kendisiyle Erbil'in Salahaddin ilçesindeki konutunda birebir görüştüğünü söyleyen Barzani, toplantıda, IKBY milletvekili seçimlerinin ertelenmesine ilişkin konuşmadıklarını belirtti.

Barzani, şöyle devam etti:

"Bunun hiçbir doğruluk payı yok. McGurk, beni ziyaret etti ve bu konu (seçim) konuşuldu. Ancak bunun bir iç mesele olduğunu söyledi ve 'kendiniz karar vereceksiniz' dedi."

"BAĞDAT VE BÖLGE ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER NORMALLEŞİYOR"

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referandum düzenlenmesinin ardından zayıflayan Erbil-Bağdat ilişkileri hakkında konuşan Barzani, "Erbil-Bağdat ilişkileri normalleşmeye başladı. Bu ilişkinin daha da gelişmesi için çalışacağız. İlişkilerimiz bölge ülkeleriyle de normalleşti." diye konuştu.

Barzani, Irak'ta kurulacak yeni koalisyon hükümeti çalışmalarına da değinerek şöyle devam etti:

"Irak milletvekili seçiminden sonra, şu an Bağdat'ta tüm taraflarla sıkı bir diyalog içindeyiz. Kimseye karşı vetomuz yok. Bizim üç temel prensibimiz var. Yönetimde ortaklık, parlamentoda ittifak ve kamu kurumlarında denge. Bunlarla ilgili hangi tarafla uzlaşma sağlarsak yeniden ittifaka gireriz."

Söz konusu prensipler çerçevesinde tüm taraflarla görüşmeler yapıldığını anlatan Barzani, "Eğer eski siyaset tekrar uygulanırsa ne Irak’a ne IKBY'ye faydası olur. Hiçbir konu üzerinde de uzlaşma sağlayamayız." değerlendirmesinde bulundu.

KDP Genel Başkanı Barzani, son olarak geçen hafta Suudi Arabistan merkezli bir gazetenin milyarlarca dolar servete sahip olduğu iddiasına da değinerek, "Servetimin, 48 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. Maalesef, eğer öyle olsaydı birçok şey değişirdi." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:13
  1. Mesud Barzani
  2. Seçimler
  3. Seçimlerin ertelenmesi iddiası
  4. Yalanlama
  5. Kuzey Irak

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