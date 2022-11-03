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Spor Messi'ye dokunan ölecek! Böyle bir skandal duyuru görülmedi
Spor

Messi'ye dokunan ölecek! Böyle bir skandal duyuru görülmedi

Arjantin'in Ultras taraftar grubu Lionel Messi'nin olası sakatlanma durumuna ilişkin akılalmaz bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 08:03:00 - 2022-11-03 08:09:11
Messi'ye dokunan ölecek! Böyle bir skandal duyuru görülmedi

Dünya Kupası yaklaşıyor ve Lionel Messi'li Arjantin'in kupa hayalleri bir kez daha yeşeriyor. Belki de bu, Messi'nin son Dünya Kupası olacak. 35 yaşındaki yıldız, kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı da alarak epik bir final yapmak istiyor. Arjantin'in Ultras taraftar grubu Messi'nin olası sakatlanma ihtimaline karşın tehdit dolu bir açıklama yaptı.

2022 Dünya Kupası, Lionel Messi'nin son Dünya Kupası olabilir. 35 yaşındaki Messi, kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası için belki de hiç olmadığı kadar istekli.

PSG formasıyla turnuvaya çok formda gelen Arjantinli yıldızın arkasında ise koca bir ülke var.

"Uyarı değil, tehdittir"

Hatta öyle ki "Ultras" taraftar grubu, bir bildiri paylaşarak "Messi'yi sakatlayan herhangi bir oyuncu olursa hayatı tehlikededir. Bu bir uyarı değil tehdittir. 37 yıldır Dünya Kupası'nı kazanamadık ve Messi bunu başarabilecek tek isim. Herkes ona karşı dikkatli oynasın" dedi.

Son olarak 1986 yılında Diego Maradona ile Dünya Kupası'na uzanan Arjantin, o tarihten beri kupaya uzanamadı. 2014 yılında Almanya ile final oynayan Arjantin, uzatmalarda yediği golle 1-0 kaybetmiş ve Messi ile arkadaşları adeta yıkılmıştı.

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