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Messi, takımının 6 bininci golünü attı

Barcelona, böylece La Liga'da Real Madrid'in ardından 6 bin gole ulaşan ikinci takım oldu. Takımının 6 bininci golünü atan ise Arjantinli yıldız Messi oldu.

19 Ağustos 2018 Pazar 07:58
Messi, takımının 6 bininci golünü attı

Barcelona, böylece La Liga'da Real Madrid'in ardından 6 bin gole ulaşan ikinci takım oldu.

Katalan ekibinin, Camp Nou'da Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

64. dakikada yıldız oyuncu Lionel Messi'nin serbest vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

83. dakikada Barcelona, Arthur'un asistinde topla buluşan Coutinho'yla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

90+2'de bir kez daha meşin yuvarlağı ağlara gönderen Messi, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0.

MESSİ'DEN 6 BİNİNCİ GOL

Barcelona, böylece La Liga'da Real Madrid'in ardından 6 bin gole ulaşan ikinci takım oldu.

Messi'nin 64. dakikada attığı gol, La Liga'da Barcelona'nın 6 bininci golü olarak kayıtlara geçti.

6 bin golden 385'inin sahibi olan Messi, 9 yıl önce de 5 bininci golü kaydetmişti.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 07:58
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